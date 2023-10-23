Жителям Подмосковья напомнили о полезных свойствах можжевельника

Фирсов напомнил, что можжевельник имеет игловидную листву и остается зеленым в течение всего года. Это связано с адаптацией к холодным климатическим условиям. Помимо своей способности сохранять зеленую листву, он обладает рядом полезных свойств. Там, где произрастает это растение, воздух намного чище - за сутки один гектар можжевельника может очистить от болезнетворных бактерий атмосферу крупного города.

Специалист подчеркнул, что люди почитают «зеленого лекаря» за его целебные свойства. Ягоды можжевельника содержат эфирные масла, которые обладают противовоспалительными, антисептическими свойствами.

«Они могут быть использованы для лечения инфекций, а также для облегчения симптомов артрита и ревматизма. Кроме того, приятный аромат плодов высоко ценится в кулинарии и используется для придания блюдам и напиткам особого вкуса. Можжевельник богат антиоксидантами, способствующими укреплению иммунной системы, но необходимо знать, что это растение занесено в мониторинговый список Красной Книги Московской области», - рассказал Тихон Фирсов Отмечается, что не только хвойные растения способны сохранять живую листву с наступлением заморозков. Например, плющ обыкновенный, обладающий плотной и прочной листвой, сохраняющейся на растении в течение всего года, не желтеет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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