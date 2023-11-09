Жителям Подмосковья напомнили о пени за просрочку платежей по коммунальным услугам

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в регионе направят 320 миллиардов рублей.

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Жителям Подмосковья также напомнили, что Жилищный кодекс РФ предусматривает пени, которые начнут начисляться после 31 дня просрочки. Если оплата не поступает более двух месяцев, должникам может быть ограничено предоставление коммунальных услуг.

Кроме того, наличие долга может послужить основанием для приостановки выплат субсидий. Также должнику могут арестовать банковские счета и имущество и даже запретить выезд за границу.

Оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, через платежные терминалы, используя QR-код в квитанции, а также в кассах и терминалах.