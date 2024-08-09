Жителям Подмосковья напомнили о новых правилах ввоза животных в ЕС

Для теста необходимо заранее вакцинировать животное против бешенства не менее чем за 30 дней до сдачи анализа. Тестирование на антитела к вирусу бешенства можно сделать во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.

В ведомстве посоветовали заранее позаботиться об оформлении всех необходимых документов на вывоз животного и своевременно сделать своим питомцам прививку от бешенства.

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