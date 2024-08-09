09 августа 2024, 19:12

Жителям Подмосковья напомнили о новых правилах ввоза животных в ЕС

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило жителям региона о правилах ввоза животных в страны Евросоюза. С 16 сентября владельцы кошек и собак будут обязаны предъявить результаты анализов своих питомцев на наличие антител к вирусу бешенства.

Для теста необходимо заранее вакцинировать животное против бешенства не менее чем за 30 дней до сдачи анализа. Тестирование на антитела к вирусу бешенства можно сделать во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.

В ведомстве посоветовали заранее позаботиться об оформлении всех необходимых документов на вывоз животного и своевременно сделать своим питомцам прививку от бешенства.

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Исследования Сельское хозяйство Животные Евросоюз Вакцинация
09 августа 2024, 19:11
Жителям Подмосковья рассказали, как доехать на «День варенья» в Пушкино
Минтранс Подмосковья
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Гастрономический фестиваль «День варенья» пройдет 10 и 11 августа в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» в Пушкино. Минтранс Подмосковья предложил варианты, как проще всего добраться общественным транспортом до места проведения.

Сначала следует доехать до железнодорожных станций Софрино и Ашукинская Ярославского направления, а затем пересесть на автобус № 34 «Музей-усадьба Мураново - станция Софрино».

На маршруте действуют льготы по соцкартам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Гостей фестиваля традиционно ждут мастер-классы по приготовлению варенья, живая музыка, диджей-сеты и другие развлечения.

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Дороги Автобусы Фестивали Пушкино
09 августа 2024, 19:05
Управляющая компания «ЖКХ города Чехов» провела опрессовку тепловых сетей
Unsplash
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Управляющая компания «ЖКХ города Чехов» готовится к предстоящему осенне-зимнему сезону. В жилых домах провели опрессовку — гидравлические испытания систем отопления.

Недавно завершили гидравлические испытания в домах № 8 на Вишневом бульваре и № 9 на улице Полиграфистов. Помимо этого, сотрудники управляющей компании сделали косметический ремонт после пожара в третьем подъезде дома № 20 на улице Дружбы, а также установили новый стеклопакет во втором подъезде дома № 81 на улице Московская.

Для срочных вопросов круглосуточно работает диспетчерская по номеру телефона: 8 (495) 109-31-40. Сотрудники также принимают обращения на электронную почту - info@gorod-chehov.ru.

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ЖКХ Чехов
09 августа 2024, 19:04
Участник СВО заключил брак в ЗАГСе Подольска
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В Подольском городском отделе ЗАГС состоялась торжественная церемония бракосочетания участника специальной военной операции Дмитрия Сотникова и его возлюбленной Елены. Молодожены стали супругами после четырех лет совместной жизни.

На свадебной церемонии присутствовали друзья, коллеги и члены семьи, которые поздравили молодоженов с этим значимым событием и пожелали им долгой и счастливой семейной жизни.

«Раньше из-за службы не было возможности расписаться, и вот сейчас, когда я вышел на законный отдых, мы решили все-таки пойти на этот ответственный шаг», - поделился Дмитрий.

Согласно новому законодательству, вступившему в силу весной 2023 года, участники специальной военной операции имеют возможность заключить брак в течение одного дня, что стало важным облегчением для многих военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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Подольск Военные Свадьбы
09 августа 2024, 18:58
Церемония гашения памятной марки прошла в краеведческом музее в Подольске
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В Подольском краеведческом музее прошло торжественное гашение почтовой марки, посвященной присвоению почетного звания «Город трудовой доблести». Среди почетных гостей были ветераны округа, ставшие инициаторами присвоения Подольску этого звания, которое позже получило поддержку президента Владимира Путина.

В мероприятии приняли участие первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын, заместитель директора макрорегиона «Москва» «Почты России» Наталья Добрыднева и первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов.

«Это мероприятие имеет огромное значение для России и особенно для подольчан. Партийный проект „Историческая память“ помогает сохранить историю нашей страны и рассказывает о заслугах подольчан в Великой Отечественной войне», - подчеркнул Денис Перепелицын.

Тираж почтовой марки составил 18 тысяч экземпляров. На ней изображены подольчане - боец Красной армии и рабочие, которые самоотверженно трудились на нужды фронта. Во время войны помощь армии оказывали десятки тысяч тружеников тыла.

Напомним, что в скором времени в обновленном сквере Поколений откроют новую стелу, увековечивающая память о подвиге всех жителей Подольска.

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Подольск Музеи

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