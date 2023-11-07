Жителям Подмосковья напомнили о необходимости получить заключение перед освоением земель
Жителям Московской области напомнили о необходимости получения заключения перед освоением земель или проведением строительных работ. Это необходимо сделать, чтобы убедиться в отсутствии объектов культурного наследия на осваиваемых территориях.
Главное управление культурного наследия Московской области выдало около 22 тысяч заключений о наличии ОКН на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению. Все документы собственники получили с начала 2023 года.
Государственная услуга предоставляется бесплатно в электронном виде через РПГУ. Срок предоставления - 12 рабочих дней.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что вовлечение имущества в оборот - одна из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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