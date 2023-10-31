Жителям Подмосковья напомнили о необходимости делать взносы на капремонт

Минимальный размер взноса составил в этом году 14 рублей в месяц на один квадратный метр. Обязанность по уплате возникает после того, как жилой дом включат в региональную программу капитального ремонта. Оплачивать должны все собственники, исходя из площади своих помещений.

Оплатить взнос на капремонт по квитанциям МосОблЕИРЦ можно без комиссии и со скидкой через Систему быстрых платежей в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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