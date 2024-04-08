Жителям Подмосковья напомнили о мерах за нарушения содержания газового оборудования

Нарушение требований влечет административную ответственность. С 6 апреля 2023 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, уклонение от заключения договора или его непролонгация в установленный срок карается штрафом: для граждан - от пяти до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 до 100 тысяч рублей, для организаций - от 200 до 500 тысяч рублей.

Повторное административное нарушение влечет еще более серьезные штрафные санкции. Кроме того, штраф предусмотрен за недопуск в помещение для проверки газового оборудования, а также за самовольное удаление газоиспользующего оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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