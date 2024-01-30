30 января 2024, 13:35

Жителям Подмосковья напомнили о консультациях Минимущества по земельным услугам

Медиабанк МО
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Жителям Московской области напомнили о серии вебинаров Минимущества, которые пройдут 31 января в 13:00. Гражданам расскажут о самых популярных ошибках при подаче заявлений на «Госуслугах» Подмосковья.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что в вебинарах принимают участие физические и юридические лица.

«Пользователи не только получают информацию о тех или иных государственных и муниципальных услугах, но и подробно узнают о типовых ошибках, которые допускают заявители при подаче документов на госуслугу, о распространенных причинах отказов в предоставлении услуги, но главное, о том, как избежать ошибок и получить положительное решение», - подчеркнула Наталья Адигамова.

Она добавила, что в рамках вебинаров все желающие могут задать интересующие вопросы по земельным услугам и получить консультации специалистов.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться на госуслугах и перейти в раздел «Земля и стройка» - «Имущественные отношения». Далее можно выбрать интересующую услугу и пройти процедуру регистрации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Госуслуги
30 января 2024, 15:02
Около 50 юных спортсменов приняли участие в лыжных гонках в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Соревнования на приз Федерации лыжных гонок и биатлона «Солнечная гора» по классическим спринтам прошли в центральном парке Солнечногорска. Участие в них приняли около 50 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.

Юные лыжники на гонках представляли спортивную школу № 2 и стадион «Металлург». Победителей и всех участников наградили грамотами и медалями.

«На территории нашего муниципалитета такие соревнования еще не проводили. Это первый пробный шаг. В дальнейшем лыжные гонки планируем проводить с приглашением спортсменов из Химок, Лунево и Зеленограда», - отметил руководитель Центра развития лыжных гонок и биатлона в Солнечногорске Игорь Сладков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Солнечногорск
30 января 2024, 14:54
Врачи МОНИИАГ помогали пациентке сохранить репродуктивную систему
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Женщина, которая проходила лечение в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии с 2021 года из-за сложных заболеваний, родила ребенка в возрасте 39 лет. За время лечения она перенесла шесть операций, включая удаление эндометриоидных кист и маточных труб.

Беременность наступила после пятой попытки ЭКО, однако ее течение осложняло прикрепление плодного яйца и плаценты в месте расположения множественной миомы матки, что несет угрозу риска отслойки плаценты.

Во время беременности за состоянием женщины пристально следили медицинские специалисты, что позволило пролонгировать беременность до 39-й недели.

«В результате нам удалось не только аккуратно извлечь малыша, но и произвести удаление самого крупного из миоматозных узлов, сохранив молодой маме матку и возможность в дальнейшем планировать беременность», - рассказала заведующая акушерским физиологическим отделением по здравоохранению МОНИИАГ Екатерина Магилевская.

Несмотря на все сложности, сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписалась из медучреждения. У нее на родился мальчик весом более трех килограммов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники приведут к единому стандарту до конца 2024 года. Он также рассказал о строительстве новых объектов и модернизации устаревших.

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Беременность Врачи
30 января 2024, 14:51
Чат-бот начал собирать жалобы пациентов на самочувствие перед записью к врачу в Подмосковье
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Специальный чат-бот, который собирает жалобы пациентов перед записью к врачу, начал работать в Подмосковье. Система, основанная на искусственном интеллекте, анализирует информацию и предлагает записаться к соответствующему специалисту.

Этот сервис доступен при записи к врачу по 12 различным специальностям, включая хирургию, урологию, терапию, стоматологию, акушерство и гинекологию, педиатрию и другие.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что в регионе продолжают внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения. Сейчас нейросети помогают расшифровывать голос врачей в текст, а также заносят результаты исследований в медицинские карты пациентов.

«Теперь мы запустили сбор и аналитику жалоб на самочувствие у пациентов при записи на прием через чат-бот», - рассказала Светлана Стригункова.

Она добавила, что вся полученная информация будет хранится в электронной медицинской карте. Это поможет врачам быстрее составить полную историю болезни и уделить больше времени пациенту.

Более 20 тысяч пациентов уже успели воспользоваться услугой. Записаться на прием к врачу можно через чат-бота в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники приведут к единому стандарту до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Искусственный интеллект Врачи
30 января 2024, 14:50
Новый корпус коррекционной школы «Надежда» откроют в Одинцове в сентябре
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Новый корпус коррекционной школы «Надежда» на 200 мест в Одинцове откроют 1 сентября. Строительная готовность объекта достигла 65%.

Сейчас в пристройке школы № 8 ведутся работы по отделке внутренних помещений. В здании разместят спортивный и актовый залы на 120 мест, пищеблок со столовой, мастерскую, учебные классы и специализированные кабинеты кулинарии, музыки и рисования.

В самом здании и на прилегающей территории создадут условия для безопасного передвижения учеников с ограниченными возможностями здоровья. Дверные проемы будут предусмотрены для инвалидных колясок.

На прилегающей территории появится пространство для тихого отдыха, многофункциональная площадка, физкультурно-спортивная зона с беговой дорожкой, а также площадки для волейбола и баскетбола.

«Задействовано почти 100 человек, стройка ведется круглосуточно и без выходных. Сдача готового объекта - со всем оборудованием, мебелью и обустроенной территорией - намечена на конец июля этого года. В августе проводим генеральную уборку, а 1 сентября вместе с педагогами и воспитанниками „Надежды“ торжественно открываем новый корпус школы», - рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»

Одинцово Школы

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