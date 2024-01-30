Жителям Подмосковья напомнили о консультациях Минимущества по земельным услугам

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что в вебинарах принимают участие физические и юридические лица.

«Пользователи не только получают информацию о тех или иных государственных и муниципальных услугах, но и подробно узнают о типовых ошибках, которые допускают заявители при подаче документов на госуслугу, о распространенных причинах отказов в предоставлении услуги, но главное, о том, как избежать ошибок и получить положительное решение», - подчеркнула Наталья Адигамова.

Она добавила, что в рамках вебинаров все желающие могут задать интересующие вопросы по земельным услугам и получить консультации специалистов.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться на госуслугах и перейти в раздел «Земля и стройка» - «Имущественные отношения». Далее можно выбрать интересующую услугу и пройти процедуру регистрации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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