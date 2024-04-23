Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за благоустройство

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что платформа za.gorodsreda работает с 2021 года. За три года ей успели воспользоваться свыше 1,3 миллиона человек. При этом работы на многих объектах уже полностью завершены, и граждане могут оценить их качество.

«На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», - указал Михаил Хайкин.

В 2024 году в голосовании за благоустройство участвуют 220 территорий, расположенных в 53 городских округах Подмосковья. Работы планируют провести в следующем году, когда все объекты будут выбраны местными жителями. Принять участие в голосовании могут граждане, достигшие 14-летнего возраста.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула, что голосование проходит в четвертый раз. В этом году в нем успели принять участие почти 800 тысяч граждан, проживающих на территории региона. Это почти на 100 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

«В прошлом году было более 715 тысяч человек, и тогда это был самый высокий результат за три года проведения голосования», - добавила Екатерина Швелидзе.

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