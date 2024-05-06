Жителям Подмосковья напомнили о функциях номера 122

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк объяснил, что для получения сведений о самочувствии родственника, проходящего лечение в одном из стационаров Подмосковья, следует позвонить по указанному номеру и оставить запрос. После этого представитель медицинского учреждения или лечащий врач свяжется с заявителем и предоставит необходимую информацию.

«Сервис запустили в начале года, за это время им воспользовались более четырех тысяч раз», - добавил Сапанюк.

Получить данные о состоянии здоровья могут лица старше 18 лет, указавшие информацию о родственнике при его госпитализации. На сегодняшний день проект реализован в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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