05 декабря 2024, 10:36

Жителям Подмосковья напомнили о цифровых помощниках

Unsplash
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Цифровые помощники помогают жителям Московской области получать актуальную информацию в различных сферах. Например, робот «Светлана» на горячей линии 122 поможет вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или на диспансеризацию. Для связи нужно позвонить и нажать кнопку 1, сообщили в Мингосуправления региона.

Также вопросы здравоохранения можно решить через Telegram-бота «Дениса». Голосовой помощник «Галина» на кнопке 3 расскажет о работе МФЦ, запишет на прием или отменит запись. Нейропомощник «Женя» на кнопке 4 решит вопросы ЖКХ, направит заявки в диспетчерскую и расскажет об отключениях, счетчиках, платежах, а также перезвонит, чтобы убедиться в решении проблемы.

Бот «Плановые отключения МО» сообщает о графике отключений и авариях, «Анна» помогает с разрешением на деятельность такси, а «Ирина» расскажет о мерах социальной поддержки. Полный список цифровых помощников можно найти на региональном портале Московской области.

05 декабря 2024, 11:23
Подмосковным медикам напомнили об онлайн-услуге для аттестации
Медиасток.рф
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Онлайн-слугу аттестации медицинских и фармацевтических работников обновили в Подмосковье. Туда добавили сервис предпроверки ранее поданного заявления.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» - «Документы для отдельных случаев». Воспользоваться ей могут специалисты с профильным образованием, работающие в системе здравоохранения. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму, приложить необходимые документы, а затем - очно пройти тестирование.

По словам главы министерства Надежды Куртяник, с начала года услугой воспользовались свыше двух тысяч раз.

«Медработники нашего региона могут в электронном виде подать заявление на присвоение квалификационной категории и получить результат. Это удобно и просто, поскольку весь процесс можно отслеживать онлайн в личном кабинете», - отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.

Врачи Госуслуги
05 декабря 2024, 10:36
Новый пост скорой помощи открыли в поселке Сосны
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Новый пост скорой помощи заработал в поселке Сосны в Одинцове. Он рассчитан на две круглосуточные бригады.

Как рассказали в региональном Минздраве, пост будет обслуживать 10 населенных пунктов, в том числе поселок Успенское, деревни Николина Гора и Маслово.

Как отметил глава министерства Максим Забелин, пост оборудовали всем необходимым, чтобы сотрудники могли восстанавливать силы между вызовами. В здании разместили кабинеты врачей и фельдшеров, комнаты отдыха и многое другое.

«Одинцово - динамично развивающийся городской округ. Именно поэтому важно создавать там соответствующую инфраструктуру. Благодаря открытию нового поста скорой медицинской помощи, бригады смогут более оперативно доезжать на вызовы», - отметил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.

Скорая помощь
05 декабря 2024, 10:26
Концерт ко Дню инвалидов прошел в центре культуры «Факел» во Фрязине
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Праздничный концерт, приуроченный к празднованию Дня инвалида, прошел в центре культуры и досуга «Факел» во Фрязине. Концерт ко Дню инвалида проводится во Фрязине ежегодно, чтобы выразить признательность людям с ОВЗ и их семьям.

В округе работают над созданием комфортной городской среды, чтобы улицы были доступны для всех категорий граждан.

«Искренне благодарю Оносову Антониду Павловну - председателя местного отделения Всероссийского общества инвалидов - и всех активных участников Общества за наше плодотворное взаимодействие. Мы всегда готовы к диалогу и сделаем все возможное для создания более доступного и справедливого общества, где каждый человек может реализовать свой потенциал и жить полноценной жизнью.» - сказал глава городского округа Ф​рязино Дмитрий Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Инвалиды Фрязино
05 декабря 2024, 10:25
Встреча секретарей первичных отделений «Единой России» прошла во Фрязине
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Глава городского округа Фрязино провел выездную встречу с секретарями первичных отделений «Единой России». Мероприятие приурочили ко дню рождения партии.

Партийцы в неформальной обстановке подвели итоги уходящего года и обозначили приоритеты на будущий.

«„Единая Россия“ проводит большую работу, направленную на улучшение качества жизни людей, изменение облика нашего города, области и всей страны. Реализуются национальные проекты, Народная программа партии. Особо важное направление - поддержка наших бойцов в зоне СВО и членов их семей. Этому уделяется самое пристальное внимание партийцами, депутатами, членами „Молодой Гвардии Единой России“. Благодарю всех за продуктивную работу! Уверен, что любые задачи нам будут по плечу», - обратился Дмитрий Воробьев.

Члены партии обсудили мероприятия в новогодние праздники. В этом году вновь будет работать «МастЕРская Деда Мороза» и благотворительная акция «Елка желаний».

Партийцев наградили за плодотворный труд и вклад в развитие округа. Им вручили благодарственные письма от депутата Государственной Думы Александра Толмачева и секретаря отделения Дмитрия Воробьева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Россия Фрязино «Единая Россия»

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