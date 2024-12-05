Жителям Подмосковья напомнили о цифровых помощниках
Цифровые помощники помогают жителям Московской области получать актуальную информацию в различных сферах. Например, робот «Светлана» на горячей линии 122 поможет вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или на диспансеризацию. Для связи нужно позвонить и нажать кнопку 1, сообщили в Мингосуправления региона.
Также вопросы здравоохранения можно решить через Telegram-бота «Дениса». Голосовой помощник «Галина» на кнопке 3 расскажет о работе МФЦ, запишет на прием или отменит запись. Нейропомощник «Женя» на кнопке 4 решит вопросы ЖКХ, направит заявки в диспетчерскую и расскажет об отключениях, счетчиках, платежах, а также перезвонит, чтобы убедиться в решении проблемы.
Бот «Плановые отключения МО» сообщает о графике отключений и авариях, «Анна» помогает с разрешением на деятельность такси, а «Ирина» расскажет о мерах социальной поддержки. Полный список цифровых помощников можно найти на региональном портале Московской области.