Жителям Подмосковья напомнили о бонусах при оплате коммуналки онлайн
Жители Московской области при онлайн-оплате счетов ЖКХ могут стать участниками программы «Коммунальный бонус». С 23 по 29 октября включительно им будет предоставлен свободный доступ к подаркам и скидкам.
В октябре на странице «Коммунального бонуса» доступно около 90 выгодных предложений от онлайн-гипермаркетов и служб доставки, кинотеатров, образовательных проектов и других сервисов. Отмечается, что количество входов и купонов не ограничено.
Чтобы стать участником программы, необходимо перейти в раздел «Бонусы и акции» и выбрать понравившееся предложение.
Через личный кабинет МосОблЕИРЦ можно передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги, а также пользоваться сервисом «Умная платежка».
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о снижении жалоб от жителей Подмосковья на отопление. Он подчеркнул, что после подачи тепла от жителей целого ряда городских округов поступило огромное количество жалоб.
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