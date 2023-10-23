Жителям Подмосковья напомнили о бонусах при оплате коммуналки онлайн

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В октябре на странице «Коммунального бонуса» доступно около 90 выгодных предложений от онлайн-гипермаркетов и служб доставки, кинотеатров, образовательных проектов и других сервисов. Отмечается, что количество входов и купонов не ограничено.

Чтобы стать участником программы, необходимо перейти в раздел «Бонусы и акции» и выбрать понравившееся предложение.

Через личный кабинет МосОблЕИРЦ можно передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги, а также пользоваться сервисом «Умная платежка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о снижении жалоб от жителей Подмосковья на отопление. Он подчеркнул, что после подачи тепла от жителей целого ряда городских округов поступило огромное количество жалоб.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».