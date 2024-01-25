Жителям Подмосковья напомнили о бесплатной вакцинации домашних животных

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, ветеринары не только делают прививку, но и дают рекомендации по уходу и кормлению животного.

«Каждый ответственный владелец домашнего питомца в обязательном порядке должен раз в год его прививать, во избежание неблагоприятных последствий. Вакцинацию в регионе проводим на безвозмездной основе. В этой работе также важно найти индивидуальный подход к каждому питомцу», - сказал он.

Вакцинацию советуют проводить ежегодно, чтобы уберечь питомца от бешенства. Прививку делают препаратом «Рабикан», который безопасен для хвостатых, если соблюдать все рекомендации специалиста. Вакцинировать котят и щенков можно через три месяца после рождения, а перед процедурой необходимо провести дегельминтизацию.

Записаться на вакцинацию животного можно через «Госуслуги».

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