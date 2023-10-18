Жителям Подмосковья напомнили, как получить билет при оплате проезда безналичным способом
Компания «Мострансавто» объяснила жителям Подмосковья, как получить билет при оплате проезда безналичным способом. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
«При оплате поездки через стационарный валидатор, установленный на поручнях в автобусах, получить электронный билет можно в личном кабинете на сайте при использовании бесконтактной банковской карты, при использовании ЕТК„Стрелка» в личном кабинете на сайте », - уточнили в ведомстве.
Если платить по валидатору в водителя, то билет следует попросить у него. Также он сформируется в электронном виде. Информация об оплате хранится длительное время. Данные нововведения нужны для удобства пассажиров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о партнерстве с Москвой в реализации дорожных проектов. В их числе ЦКАД и скоростные маршруты МЦД.
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