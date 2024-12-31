31 декабря 2024, 12:26

Жителям Подмосковья напомнили график работы коммунальных служб 31 декабря

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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Температура воздуха в Московской области колеблется от -4 до 0 градусов. В течение суток на улицы региона выйдет более тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации для уборки придомовых территорий и общественных пространств.

Согласно данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области, обильные снегопады ожидаются на 95% территории региона в ближайшие дни. В отдельных муниципалитетах высота снежного покрова достигает 16 сантиметров.

По состоянию на 10:00 коммунальные службы занимаются механизированным убиением дворов и общественных мест, а также обработкой поверхности противогололедными материалами.

Для обеспечения мобильности жителей в первую очередь чистят входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам, а также тротуары, парковки и детские площадки.

ЖКХ Снегопад
31 декабря 2024, 11:07
Более 200 лыжников поучаствовали в турнире памяти подольских курсантов
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Соревнования по лыжным гонкам памяти подольских курсантов прошли на лыжной трассе спортивной школы «Труд» в парке «Дубровицкий лес». В них приняли участие более 200 спортсменов, в том числе служащие из Климовской войсковой части.

Спортсмены преодолели четыре дистанции на выбор: 500 метров, 1, 3 и 4 километра, а для служащих из Климовской части организовали отдельный забег. Военные привезли с собой оркестр, а также развернули полевую кухню для всех лыжников.

В гонке соревновались спортсмены из Подольска и Серпухова. Первые места в турнирной таблице завоевали воспитанники спортивной школы «Труд».

На дистанции 500 метров лучшие результаты показали Артем Хамитов и Мария Пермякова. Быстрее всех 1 километр пробежали Владислава Ершова, Вероника Каданцева, Илья Пермяков и Денис Скакалин.

София Подольская, Анастасия Васильева, Никита Фирсов и Семен Федотов завоевали призовые места на дистанции 3 километра, а София Малошенко, Алексей Краснов и Константин Асташкин стали лучшими, преодолев 4 километра.

Победители и призеры получили медали и памятные подарки. Всем участникам вручили сертификаты и сладкие призы.

Спортсмены Подольск
30 декабря 2024, 21:46
Педиатр МОЦОМДа дала советы по питанию в новогодние праздники
МОЦОМД
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С началом новогодних праздников организм сталкивается с рядом вызовов: избыток калорийной пищи, недостаток физической активности и нехватка сна могут оказать негативное влияние на здоровье и привести к нежелательному увеличению веса. Именно поэтому важно позаботиться о собственном благополучии в этот особенный период.

При планировании праздничного меню эксперты рекомендуют уделить внимание разнообразию и качеству продуктов. Следует включить в рацион больше свежих овощей и фруктов, которые обеспечивают чувство сытости и насыщают организм витаминами и минералами. Белок также играет важную роль - он помогает сохранить мышечную массу и способствует длительному чувству насыщения, уменьшая риск переедания.

Кроме того, стоит рассмотреть возможность замены белого хлеба на продукты из цельного зерна, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови и улучшают пищеварение. В сочетании с овощами и фруктами такие зерновые продукты могут стать основой рациона, способствуя укреплению иммунной системы.

Не менее значимым является активный отдых в праздничные дни. Совместные занятия спортом и игры на свежем воздухе не только подарят возможность провести время с близкими, но и поддержат физическую активность.

Важно также помнить о необходимости полноценного отдыха: даже при насыщенных праздниках хороший сон имеет решающее значение для восстановления сил. Забота о здоровье позволяет полностью насладиться прелестями новогодних торжеств.

В конце своего выступления специалист призвала создавать и поддерживать позитивную атмосферу в семье, стараясь избегать стрессовых ситуаций и конфликтов.

Отдых Праздники Питание Продукты
30 декабря 2024, 15:23
Жителям Подмосковья напомнили правила подготовки квартиры к отъезду на праздники
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило простые правила, как подготовить квартиру к отъезду. Специалисты дали советы в преддверии новогодних праздников, когда многие планируют поездки или визиты к родным и друзьям.

Первым делом рекомендуется отключить электроприборы. Необходимо удостовериться, что телевизоры, компьютеры, утюги и гирлянды отключены от сети. Это не только поможет сэкономить электроэнергию, но и снизит риск короткого замыкания.

Важно также закрыть окна и двери. Убедитесь, что все замки надежно заперты, чтобы избежать аварийных ситуаций, вызванных плохими погодными условиями. Следующий шаг - проверить водопровод. Рекомендуется перекрыть воду, чтобы предотвратить протечки и возможное затопление.

Не забывайте и о мусоре. Избавьтесь от отходов, чтобы избежать неприятных запахов и нежелательных «посетителей». Кроме того, стоит проверить и закрыть газовое оборудование, перекрыв все краны у плиты и котла.

Праздники Правила Квартиры
30 декабря 2024, 14:48
Жители Балашихи пробегут 2025 метров в Пестовском парке 1 января
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Традиционное мероприятие от «5 верст» в Пестовском парке пройдет в рамках марафона «Забег обещаний». Принять участие в нем может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте.

«Забег обещаний» - это открытый праздничный марафон для всех, кто хочет бежать к своей мечте. Цель мероприятия - не скорость и время, а шаг к исполнению заветного желания. Участники напишут его на нагрудном номере и сделают 2025 шагов к осуществлению задуманного.

Старт мероприятия - в 12.00. Место сбора - в Пестовском парке в 300 метрах от центрального входа, ближайший ориентир - здание «Проката».

«5 верст» из Балашихи признаны лучшим парковым забегом в России в 2024 году. За это время сообщество бегунов городского округа провело 52 старта, в которых приняли участие более шести тысяч человек.

Балашиха Парки

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