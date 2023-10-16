Жителям Подмосковья напомнили, где оплатить задолженность от судебного пристава
Жителям Московской области напомнили, что на официальном сайте ГУФССП России по региону можно оплатить задолженность по исполнительному производству. Также с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» можно получить достоверную информацию о них.
На сайте ФССП можно записаться на прием специалиста, посмотреть контакты ведомства, узнать о наличии исполнительных производств, узнать данные о судебном приставе-исполнителе, который возбудил производство.
«Для получения информации достаточно ввести фамилию, имя и отчество гражданина, а также дату его рождения. При наличии исполнительных производств они отобразятся в таблице», - уточнили в ведомстве.
Для справок можно позвонить по телефонам: 8 (498) 568-98-30 - центр информирования граждан и 8 (498) 569-08-70 - для сообщений о коррупции.
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