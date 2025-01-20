20 января 2025, 21:33

Жителям Подмосковья напомнили действия при неправильном начислении платы за ЖКХ

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило порядок действий при неправильном начислении платы за коммунальные услуги. В соответствии с Жилищным кодексом России, при нарушении порядка расчета платы, исполнитель обязан уплатить потребителю штраф в размере 50% от суммы превышения начисленной суммы.

Чтобы получить законные средства назад, абоненту необходимо обратиться с заявлением в адрес исполнителя ЖКУ и дождаться результатов проверки. После этого будет принято решение о выявлении нарушений в начислениях или об их отсутствии.

Напомним, при выявлении нарушений заявитель получит выплаты в течение двух месяцев со дня обращения. Если исполнитель услуги уклоняется от уплаты штрафа в установленном законом порядке, потребитель вправе обратиться в ведомство.

ЖКХ
20 января 2025, 21:41
Юный борец из Богородского округа завоевал серебро на первенстве ЦФО
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Игнат Алямовский занял второе место на первенстве Центрального Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Состязания проходили в Липецке.

Участниками первенства Центрального Федерального округа по греко-римской борьбе стали свыше 350 человек из 13 регионов центральной части страны. Атмосфера состязаний была напряженной, выходя на борцовский ковер, спортсмены стремились показать свои лучшие результаты. Несмотря на высокую конкуренцию воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Игнат Алямовский успешно защитил честь муниципалитета, принеся в копилку школы серебряную медаль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Спортсмены Богородский
20 января 2025, 21:24
Проектные лаборатории провели в библиотеках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Серия проектных лабораторий прошла в библиотеках Московской области в январе. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

На встречах эксперты поделились полезными ресурсами для разработки грантовых заявок, разобрали реализованные социокультурные проекты из собственной практики, а также поделились технологиями разработок идей.

В лабораториях приняли участие сотрудники библиотек и представители различных культурных учреждений Подмосковья. Подобные мероприятия проводят в регионе с 202 года. За это время более 20 таких проектов библиотек получили финансовую поддержку не только Президентского фонда культурных инициатив, но и грантов молодежных движений «Движение первых» и «Росмолодежь».

Спортсмены Богородский
20 января 2025, 21:05
Пенсионеры из Богородского округа посетили историческую экскурсию в Покров
Читайте нас в: Google Новости
Участники клуба «Активное долголетие» Богородского округа побывали на экскурсии по историческим местам города Покрова. Они посетили ювелирный завод, монастырь, краеведческий музей и музей шоколада.

Пенсионерам рассказали множество интересных фактов об истории Свято-Введенского Островного монастыря. О культурном и историческом прошлом края гости из Богородского округа узнали, посетив краеведческий музей в Покрове.

Побывали путешественники и на экскурсии в музее шоколада. На фабрике «Покровский пряник» пенсионерам показали, как производят традиционные русские лакомства. Гостей из Богородского округа угостили ароматными пряниками с чаем.

Впечатлила долголетов и экскурсия на ювелирный завод «Золотые купола». Пенсионеры увидели, как рождаются украшения ручной работы, а также познакомились с нюансами работы ювелиров.

В конце поездки участники клуба «Активное долголетие» сделали фото на память у первого в России памятника шоколаду и загадали желания.

Пенсионеры Экскурсии Богородский
20 января 2025, 20:40
Годовалого ребенка из запертой квартиры освободили в поселке Колычево
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» помогли женщине попасть в запертую квартиру в поселке Колычево, где находился ее годовалый сын. Ребенок изнутри закрыл входную дверь на щеколду, и мать не могла зайти в помещение.

Начальник части Олег Рябцев сообщил, что женщина обратилась за помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибыв на место, спасатели оперативно приступили к вскрытию двери.

«Пока мама отвлекала своего малыша разговорами, работники противопожарно-спасательной службы с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и обеспечили женщине доступ к ребенку. Кроха выглядел напуганным, но быстро успокоился и даже пошел на руки к пожарным», - добавил Рябцев.

Мальчик хувствовал себя хорошо и в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели Дети Можайск

Новости по теме