Жителям Подмосковья напомнили действия при неправильном начислении платы за ЖКХ

Чтобы получить законные средства назад, абоненту необходимо обратиться с заявлением в адрес исполнителя ЖКУ и дождаться результатов проверки. После этого будет принято решение о выявлении нарушений в начислениях или об их отсутствии.

Напомним, при выявлении нарушений заявитель получит выплаты в течение двух месяцев со дня обращения. Если исполнитель услуги уклоняется от уплаты штрафа в установленном законом порядке, потребитель вправе обратиться в ведомство.