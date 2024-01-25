25 января 2024, 18:55

Жителям Подмосковья напомнили безопасные способы покупки недвижимости

Фото Минимущества
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Покупка недвижимости — серьезный шаг для каждого. Чтобы ничто не омрачило это событие, Министерство имущественных отношений Московской области напомнило способы безопасного проведения сделок.

Прежде всего, важно запретить регистрацию без личного участия. Это можно сделать в любом МФЦ или в личном кабинете на официальном портале Росреестра.

Во-вторых, следует оформить согласие на электронную сделку.

Это позволит заключить сделку с цифровой подписью.

Без такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна. Заявление также можно подать через МФЦ или по почте, предварительно заверив подпись у нотариуса.

Также при покупке недвижимости следует запросить выписку из ЕГРН и узнать, кто интересовался недвижимостью. Специальная справка содержит информацию о физических и юридических лицах, а также органах местного самоуправления и государственной власти, которые ранее получали сведения об объекте недвижимости.

Одно из самых важных правил - производить оплату только после регистрации недвижимости. При подписании договора покупатель передает деньги банку, а продавец получает их после регистрации перехода прав.

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25 января 2024, 18:46
Эстафета на льду Театрального катка прошла в День студента в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Несколько десятков студентов химкинских высших учебных заведений и колледжей приняли участие в празднике. Мероприятие организовали активисты местного отделения партии «Единой России» и «Молодой Гвардии».

Гости приняли участие в увлекательных интерактивах и уникальных розыгрышах. Каждому посетителю катка вручили тематические подарки «С Днем студента!» - наборы сладостей и наклейки «Питайся знаниями».

«Поздравляю всех студентов с этим событием и желаю набраться сил перед новым семестром! У многих учащихся еще идут экзамены. Пусть все накопленные знания помогут вам успешно их сдать», - сказала студентка, активистка «Молодой Гвардии» Диана Черепнева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Химки Студенты
25 января 2024, 18:23
«Котельная в работе». Глава Солнечногорска посетил «ГЭМЗ» после коммунальной аварии
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Работу котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске приостановили в ночь на 25 января из-за утечки. Объект посетил глава городского округа Константин Михальков. В своем Telegram-канале он предоставил актуальную информацию о работе котельной.

«На котельной „ГЭМЗ“ сейчас нахожусь. Ночью здесь аварийно останавливалась котельная в связи с тем, что была большая утечка вверх по трассе. Соответственно, сейчас котельную разожгли, котельная в работе», - рассказал Михальков.

Горячее водоснабжение восстановили на Ленинградской улице. Теплотрасса сейчас заполняется для диагностики и поиска утечки. Без воды и тепла пока остается дом отдыха «Лесное».

Глава округа подчеркнул, что будет держать ситуацию на контроле до полного устранения последствий аварии и возвращения горячего водоснабжения и отопления в квартиры.

Несколько дней назад Михальков проверил температурный режим в домах микрорайона Выстрел. Глава округа уделил особое внимание вопросу подачи отопления и горячего водоснабжения там, где в начале января были проблемы.

Солнечногорск Отопление Коммунальные аварии
25 января 2024, 18:20
Подмосковный музей-заповедник «Горки Ленинские» подготовил выставку к 75-летию
Музей-заповедник «Горки Ленинские»
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Музей-заповедник «Горки Ленинские» отметит 75-летие 6 февраля. В честь этого события 10 и 11 февраля билеты на посещение музейных объектов посетители смогут приобрести со скидкой.

К знаменательной дате откроется выставка подарков музею, а также состоится торжественный прием сотрудников-ветеранов.

Напомним, музей-заповедник принял первых посетителей 6 февраля 1949 года. Всего за это время «Горки Ленинские» посетили более 15 миллионов человек. В 2022 году удалось установить рекорд в постсоветский период - 202 952 человека.

В 1992 году музей-заповедник передали в Министерство культуры Российской Федерации. Сейчас в структуру «Горок Ленинских» входят четыре музея и Мемориальный гараж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм
25 января 2024, 18:16
Юные спортсмены из Химок завоевали золотые медали на чемпионате по капоэйре в Москве
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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На чемпионате по капоэйре в категории юношей 13-15 лет победил Тимофей Крылов. Иван Лобанов одержал победу среди мальчиков от восьми лет.

Два юных спортсмена из городского округа Химки победили в рейтинговом чемпионате по капоэйре в столице. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов из Москвы и Подмосковья.

«На территории городского округа Химки капоэйрой занимаются порядка 150 человек. Этот вид спорта сочетает в себе элементы акробатики и реального боя. Капоэйра также позволяет развивать у ребят выносливость и реакцию», - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Сейчас спортсмены интенсивно готовятся к кубку России. В прошлом году химчане уже принимали участие в этом турнире и завоевали две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

Ранее Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей.

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Спортсмены Химки

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