Жителям Подмосковья напомнили безопасные способы покупки недвижимости

Прежде всего, важно запретить регистрацию без личного участия. Это можно сделать в любом МФЦ или в личном кабинете на официальном портале Росреестра.

Во-вторых, следует оформить согласие на электронную сделку.

Это позволит заключить сделку с цифровой подписью.

Без такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна. Заявление также можно подать через МФЦ или по почте, предварительно заверив подпись у нотариуса.

Также при покупке недвижимости следует запросить выписку из ЕГРН и узнать, кто интересовался недвижимостью. Специальная справка содержит информацию о физических и юридических лицах, а также органах местного самоуправления и государственной власти, которые ранее получали сведения об объекте недвижимости.

Одно из самых важных правил - производить оплату только после регистрации недвижимости. При подписании договора покупатель передает деньги банку, а продавец получает их после регистрации перехода прав.

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