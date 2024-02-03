Жителям Подмосковья напомнили алгоритм взаимодействия с участковыми полиции

Участковый является ключевым контактным лицом с сотрудниками правоохранительных органов для местных жителей. Вся информация об их деятельности размещена на официальном сайте МВД.

С помощью онлайн сервиса можно узнать расположение ближайших участковых пунктов полиции, контакты, график работы и фамилии участковых. Если у граждан остались вопросы, они всегда могут обратиться за дополнительной информацией в территориальное подразделение полиции городского округа, где они проживают.

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