Жителям Подмосковья напомнил об объектах сельского туризма

В Московской области действует 52 объекта сельского туризма в 26 муниципалитетах. Например, в Коломне можно посетить «Экодеревушку», а в Орехово-Зуевском округе - ферму «Северный олень». В ведомстве также отметили, что фермеры могут получать гранты на развитие агротуризма. Так, только в этом году гранты на 19,5 миллиона рублей получили фермы в Зарайске и Наро-Фоминске.

Подробнее с адресами объектов сельского туризма в Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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