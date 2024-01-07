Жителям Подмосковья дали советы по возвращению в форму после праздников

Он подчеркивает, что даже людей, которые привыкли в течение года вести здоровый образ жизни, такие длинные выходные могут выбить из колеи.

«Чем более здорового рациона вы придерживались за праздничным столом, тем проще будет вернуться в привычный режим. Однако если вы позволили себе лишнего, как в плане напитков, так и в плане еды, не стоит устраивать еще больший стресс и садиться на жесткие диеты или как-то очищать организм народными методами», - говорит Холдин.

Для быстрого вывода алкоголя из крови нужно как следует выспаться и большее гулять на свежеем воздухе, заниматься легкой физической деятельность. Идеально для этого подойдут прогулки и катание на коньках, лыжах.

Холдин добавил, что обезвоженный алкоголем организм можно поддерживать фруктами и овощами, чистой водой и морсами. При плохом самочувствии, которое может быть связано с чрезмерным употреблением алкоголя, следует обращаться в клинический наркологический диспансер.

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