22 октября 2024, 16:41

Жителям Павловского Посада показали фильм о заводе электронной техники

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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Показ документального фильма о предприятии «Экситон» прошел в Павловском Посаде. Мероприятие состоялось в выставочном зале «Дом Широкова».

Кинокартина стала седьмой в цикле «История. События. Люди. Воспоминания». Документальной лентой «Воспоминания о „Юности“» началась серия, посвященная заводу «Экситон».

Предприятие, работающее в Павловском Посада, является одним из старейших изготовителей интегральных микросхем. На заводе также выпускают разнообразные изделия электронной техники, которые востребованы в системах средств связи, коммуникационных и вычислительных комплексах, ракетах боевого и гражданского назначения.

Участники кинопоказа вспомнили о мероприятиях, которые проходили на заводском стадионе «Юность» в советские годы. В спортивно-оздоровительном комплексе было футбольное и хоккейное поля, легкоатлетический манеж, лыжная и велосипедная базы. Трибуны стадиона вмещали до 16 тысяч человек. Здесь проводились спортивные соревнования и развлекательные мероприятия, фестивали и гуляния.

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Кино Павловский посад Промышленность
22 октября 2024, 17:14
Забег в Павловском Посаде собрал рекордное число участников
Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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Традиционное спортивное мероприятие «Пять верст» прошло в новом городском парке «Меленки». Открытие этой трассы привлекло рекордное количество бегунов.

Парковые забеги движения еженедельно проводятся по утрам в субботу во многих населенных пунктах России. Участники должны преодолеть бегом или пешком дистанцию в пять километров.

Новый рекорд посещаемости забега в Павловском Посаде составил 32 человека. Впервые на него пришли Наталия Николаева и Галина Шилова. Присоединились к старту в «Меленках» и гости из других парков.

Трасса состояла из четырех кругов. Новое место помогло некоторым участникам улучшить свои результаты. Более быстрое время, чем обычно, на финише показали Ульяна и Дмитрий Карзановы, Артем и Дмитрий Сидоровы, Наталья Тимошина, Виктор Ровкоский и Александр Романов.

Организаторы забега поблагодарили команду волонтеров, которые провели разминку, выдавали карточки, делали фотографии и много другой важной работы. А Анна Шейбак угостила всех вкусными пирогами.

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Спортсмены Павловский посад Парки
22 октября 2024, 17:05
Танцевальный коллектив «Вдохновение» в Лобне отметил 5-летие
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В Лобне состоялся юбилейный концерт «В ритме танца» танцевального коллектива «Вдохновение». Мероприятие приурочили к 5-летию ансамбля.

Участницы «Вдохновения» исполняют русские народные, латиноамериканские и цыганские танцы.

«От занятий все мы получаем большое удовольствие, ведь танцы не только дарят нам огромный заряд бодрости и позитива, но и помогают оставаться молодыми и энергичными», - рассказывает одна из участниц коллектива.

Отметим, коллектив «Вдохновение» занял первое место в межмуниципальном конкурсе «Край родной» в номинации «Хореография». Помимо этого, танцоры - постоянные участники праздников и концертов в Лобне.

Юбиляров поздравили хореографические ансамбли «Изумруд», «Каблучок», ансамбль народной песни «Луговчанка», а также коллективы из Дома культуры «Красная поляна».

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Лобня Концерты
22 октября 2024, 17:01
Школу № 2 в Серпухове отремонтируют к осени 2025 года
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В рамках президентской программы в городском округе Серпухов отремонтируют школу № 2. Работы завершат к августу 2025 года.

В здании школы № 2 в Серпухове, построенном в 1986 году, ни разу не было капитального ремонта. Здесь полностью обновят инженерные коммуникации, выполнят внутреннюю отделку помещений. Для этого закупили современные строительные материалы и новое оборудование. Также в школе увеличат количество учебных кабинетов.

На время ремонта учащихся младших классов распределили в школу № 12, а старшеклассников отправили в школу № 19. Для удобства учеников несколько автобусов доставляют их до образовательных учреждений. Маршрут начинается от стадиона «Труд».

Сейчас рабочие демонтируют старое покрытие стен, перегородки и полы, а также вывозят строительный мусор. Затем подрядчики приступят к стяжке полов и внутренней отделке помещений. Фасад здания облицуют керамогранитом.

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Школы Серпухов Ремонтные работы
22 октября 2024, 16:40
Три котельные реконструировали в Подольске в 2024 году
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В Подольске за один сезон сделают двухлетнюю работу по переврезке труб теплоснабжения. При этом программа по модернизации коммунальной инфраструктуры подразумевает круглогодичные работы. В этом году реконструировали три котельные и порядка 15 километров сетей.

Начало отопительного сезона - приоритетная задача в Подольске. В течение лета в округе реконструировали три котельные и порядка 15 километров сетей.

«На прошлой неделе начали большую работу по переподключению со старых на новые сети. План на 2024 год мы выполнили - по 12 из 20 участков запустили тепло в дома. Пока погода позволяет, приняли решение переврезать оставшиеся восемь участков из плана следующего года уже сейчас», - сказал Григорий Артамонов.

Прокладка сетей продолжится зимой. Специалисты кладут трубы параллельно старым, поэтому горячую воду и тепло не отключат. При этом коммуникации не будут закапывать до тех пор, пока не убедятся, что порывов не будет.

Во время работ на всех участках разместят информационные стенды и оставят контакты экстренных служб.

Григорий Артамонов также отметил, что на прошлой неделе оперативно устранили две серьезные утечки на старых сетях. Бригады продолжают отрабатывать заявки от жителей.

«Важно, чтобы все аварийные службы были готовы к повторным пускам тепла, резерв для этой задачи есть», - заключил Артамонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Работа

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