Жителям Павловского Посада показали фильм о заводе электронной техники

Традиционное спортивное мероприятие «Пять верст» прошло в новом городском парке «Меленки». Открытие этой трассы привлекло рекордное количество бегунов.

Парковые забеги движения еженедельно проводятся по утрам в субботу во многих населенных пунктах России. Участники должны преодолеть бегом или пешком дистанцию в пять километров.

Новый рекорд посещаемости забега в Павловском Посаде составил 32 человека. Впервые на него пришли Наталия Николаева и Галина Шилова. Присоединились к старту в «Меленках» и гости из других парков.

Трасса состояла из четырех кругов. Новое место помогло некоторым участникам улучшить свои результаты. Более быстрое время, чем обычно, на финише показали Ульяна и Дмитрий Карзановы, Артем и Дмитрий Сидоровы, Наталья Тимошина, Виктор Ровкоский и Александр Романов.

Организаторы забега поблагодарили команду волонтеров, которые провели разминку, выдавали карточки, делали фотографии и много другой важной работы. А Анна Шейбак угостила всех вкусными пирогами.

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