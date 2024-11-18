Жителям Павловского Посада напомнили способы переселения из ветхого жилья

Детский клинический центр имени Рошаля принял делегацию из Узбекистана. В ходе визита подмосковные специалисты поделились опытом в строительстве новой детской больницы.

В состав делегации вошли заместитель хокима Ферганской области по молодежной политике Шерзода Полвонов, советник по цифровизации Алишер Рахимов, начальник Управления здравоохранения Бобур Примкулов и другие представители региона.

На встрече представители узбекской делегации познакомились с работой детского центра. Специалисты поделились опытом создания многопрофильного стационара, обсудили организацию медицинского процесса, использование современных технологий в лечении детей, алгоритмы работы центра критических состояний, а также другие важнейшие аспекты строительства детских лечебных учреждений.

«Такие контакты являются весьма важными для всех сторон, так как обмен опытом и компетенциями способствует развитию и укреплению профессиональных связей», - указала главный врач медцентра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Основной целью визита стало знакомство с передовыми технологиями в области планирования и строительства многопрофильных детских больниц. Начальник Управления здравоохранения Ферганской области Бобур Примкулов отметил, что делегация высоко оценила теплый прием и работу центра. Он подчеркнул, что операционные и палаты впечатляют, а отдельные боксы в приемном покое позволяют детям находиться в комфортных условиях, не ожидая в очереди и получая первую помощь.

Руководство центра выразило готовность к сотрудничеству и поддержке в реализации проектов, которые помогут в дальнейшем развитии детского здравоохранения.