Жителям Одинцовского округа напомнили о преимуществах использования сайта госуслуг
Акция «Госуслуги — комфортная среда» прошла на Центральной площади в Одинцове. Полицейские патрульно-постовой службы рассказали жителям округа о преимуществах портала госуслуг.
Использование сайта позволяет сократить количество предоставляемых документов для оформления паспорта и водительского удостоверения, а также получать информацию о статусе заявки. Получение услуг онлайн в домашней обстановке и без очередей делает работу с документами понятной и быстрой.
В конце акции полицейские вручили жителям Одинцова памятки с подробной инструкцией к порталу госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».