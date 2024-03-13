Жителям Одинцовского округа напомнили о преимуществах использования сайта госуслуг

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Использование сайта позволяет сократить количество предоставляемых документов для оформления паспорта и водительского удостоверения, а также получать информацию о статусе заявки. Получение услуг онлайн в домашней обстановке и без очередей делает работу с документами понятной и быстрой.

В конце акции полицейские вручили жителям Одинцова памятки с подробной инструкцией к порталу госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».