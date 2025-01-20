Жителям Ногинска рассказали об истории спорта в Богородском округе

Разрабатывается проект дополнительного въезда в Королев с трассы М-8 «Холмогоры». Эта тема стала главной на рабочей встрече вице-губернатора Подмосковья Владимира Локтева и жителя упомянутого наукограда, тележурналиста-международника Дмитрия Маслака.

Дмитрий Маслак, будучи журналистом и жителем Королева, 19 декабря 2024 года на телепрограмме «Итоги года с Владимиром Путиным» задал президенту вопрос о развитии городского округа.

Он рассказал, что на въезде в город есть большие транспортные затруднения и попросил помочь решить этот вопрос. В тот же вечер, 19 декабря, Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Андреем Воробьевым и подключил к работе заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

Дмитрий Маслак поблагодарил областные власти за диалог и поделился мнениями жителей по проекту, которые продолжают поступать журналисту от людей.

Уже завершена трассировка вариантов по дополнительному въезду в Королев, рассказал вице-губернатор. Первые планы уже представили главе Подмосковья Андрею Воробьеву, передает Telegram-канал «Говорит Королев».

«Как только будут завершены расчеты и будет пройдено согласование у губернатора, проект с вариантами, согласно поручению нашего президента, будет представлен на рассмотрение федеральному центру, то есть Владимиру Путину и профильному вице-премьеру Марату Хуснуллину», - отметил Владимир Локтев.

В тот же период, добавил он, жители Королева тоже смогут узнать детали проекта.

По словам вице-губернатора, к этому дню завершена трассировка предварительных вариантов по дополнительному въезду в Королев. Планы представили главе Подмосковья Андрею Воробьеву, передает Telegram-канал «Говорит Королев».

«Как только будут завершены расчеты и будет пройдено финальное согласование у губернатора, проект с вариантами, согласно поручению нашего президента, будет представлен на рассмотрение федеральному центру, то есть главе государства Владимиру Путину и профильному вице-премьеру Марату Хуснуллину», - отметил Владимир Локтев.

В тот же период, добавил он, жители Королева тоже смогут узнать детали проекта.

Д.Маслак 19 декабря 2024 года в ходе телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным» задал Президенту, как журналист и житель Королёва, вопрос о развитии городского округа Королёв, как самого большого наукограда в РФ, а также рассказал В.Путину о транспортных проблемах на въезде в наукоград по Пионерской улице. Д. Маслак попросил главу государства помочь в сложившейся ситуации и привлечь специалистов к решению транспортных проблем. Вечером, 19 декабря Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым. Позже Путин подключил к работе по проработке въезда и заместителя Председателя Правительства РФ М.Ш. Хуснуллина.

В понедельник, 20 января 2025 года во время встречи В. Локтева и Д. Маслака основной темой разговора стал вопрос дополнительного въезда в Королёв с федеральной трассы М-8 «Холмогоры».

Как рассказал вице-губернатор Подмосковья, завершена трассировка предварительных вариантов по дополнительному въезду в г.о. Королёв и планы в рабочем порядке были уже представлены главе региона А.Ю. Воробьёву.

Идут экспертизы и вся дальнейшая разработка вариантов.

Д. Маслак, в свою очередь, поблагодарил областные власти за диалог и сообщил вице-губернатору о том, что ровно за месяц, прошедший с вопроса главе государства в рамках телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным», он, Д. Маслак, получил много откликов от горожан. На общественных началах журналист уже провёл внушительное количество встреч с жителями наукограда. Королёвцы продолжают обращаться к Маслаку с разными мнениями о вариантах въезда. О ряде таких мнений Д. Маслак отдельно рассказал В. Локтеву.

Областные власти и Д. Маслак договорились и далее поддерживать контакты по теме въезда в Королёв. Владимир Локтев поблагодарил Дмитрия Маслака за неравнодушную позицию в отношении наукограда и выразил надежду, что сбор мнений горожан и информационная работа будут продолжены.

Какой будет динамика? Предыстория вопроса В настоящее время проводят дальнейшую экспертизу и разработку вариантов проекта.

Подмосковное правительство и тележурналист договорились о поддержании взаимного диалога по этому вопросу.

Владимир Локтев, в свою очередь, поблагодарил Дмитрия Маслака за неравнодушную позицию и выразил надежду, что сбор мнений жителей и информационная работа будут продолжены.