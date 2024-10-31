31 октября 2024, 15:15

Жителям Мытищ напомнили правила безопасного поведения на дорогах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Как вести себя на дороге, особенно в темное время суток, напомнили жителям Мытищ. Накануне там водитель автобуса сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на Юбилейной улице.

Ситуация произошла на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 29 корпуса 2 на Юбилейной улице. Водитель не заметил ребенка в темноте из-за чего наехал на него по неосторожности.

Ребенка госпитализировали, полиция проводит проверку, по результатам которой примут решение.

Эксперты отмечают, что отсутствие светоотражающих элементов на одежде пешеходов часто становится причиной дорожно-транспортного происшествия, особенно в условиях плохой видимости.

Родителям рекомендуется обеспечить детей светоотражателями и объяснить им правила безопасного перехода дороги. Водителей просят быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов и снижать скорость.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Мытищи ДТП Автобусы
31 октября 2024, 15:17
Подмосковные и китайские студенты обменяются опытом в создании фарфора
Министерство культуры и туризма Московской области
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Гжельский государственный университет и благотворительный фонд «Система» подписали соглашение о сотрудничестве. Главная цель — поддержка талантливых студентов Подмосковья и повышение уровня профессионализма выпускников в отрасли народных художественных промыслов.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, одним из важных шагов в рамках подписанного соглашения стал визит представителей Подмосковья в Цзиндэчжэньский университет керамики в Китае.

Подмосковная делегация и президент Цзиндэчжэньского университета подписали соглашение о сотрудничестве, главная цель которого - обмен опытом.

По словам ректора Гжельского государственного университета Денис Сомова, государство уделяет особое внимание вопросам сохранения культурного наследия, а в этом могут помочь талантливые выпускники.

«Мы, безусловно, рады, что давнее сотрудничество Университета, Объединения „Гжель“ и благотворительного фонда „Система“ в части поддержки молодых талантов сегодня берет новый виток развития», - отметил Сомов.

В следующем году в рамках соглашения благотворительный фонд и университет проведут несколько образовательных и профориентационных мероприятий для школьников, студентов и педагогов.

Участники смогут встретиться с профильными экспертами и работодателями, а также посетить тематические ознакомительные стажировки, производственную практику в объединении «Гжель».

Школьники Студенты Китай Народные промыслы
31 октября 2024, 14:46
Еще 60 новых резидентов привлекли в индустриальные парки Подмосковья за год
Медиасток.рф
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Новые резиденты индустриальных парков Подмосковья инвестируют около 30 миллиардов рублей в развитие различных проектов в регионе. В этом году удалось привлечь еще 61 новую компанию.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, сейчас на территории 70 индустриальных парков региона работают около 1,5 тысяч предприятий.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций в проекты 61 нового резидента составляет 28 миллиардов рублей.

«Ожидается, что на предприятиях будет создано более 3 тысяч рабочих мест. С появлением новых резидентов общая заполняемость индустриальных парков возросла до 88,7%», - пояснила Зиновьева.

В ведомстве добавили, что подобрать локацию для своего бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

Инвестиции Рабочие места Бизнес Промышленность Парки
31 октября 2024, 14:35
Конкурс на стипендию для работников культуры начался в Мытищах
Медиасток.рф
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Ежегодный мытищинский конкурс на стипендию главы городского округа выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам стартовал в Мытищах. Там открыли прием заявок на участие в 2024 году.

Творческая молодежь Мытищ, а также выдающиеся деятели культуры и искусства, приглашаются принять участие в ежегодном конкурсе на стипендию главы городского округа Мытищи. Конкурс будет проводится в двух номинациях: выдающийся деятель культуры и искусства городского округа Мытищи и молодой талантливый автор городского округа Мытищи.

Прием заявок осуществляется с 15 октября по 1 ноября в управлении культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа Мытищи по адресу: Новомытищинский проспект, дом 30/1.

Подробности об условиях участия и критериях оценки можно найти на сайте администрации городского округа Мытищи Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Художники конкурсы
31 октября 2024, 14:25
Более 1,7 млн спортивных снарядов для улицы выпустили в парке «Есипово»
Медиасток.рф
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Компания «КЕНГУРУ ПРО» выпустила более 1,7 миллиона спортивных снарядов для улицы с начала года. Производство находится на территории индустриального парка «Есипово» и обеспечивает потребности разных городов России.

«Завод в городском округе Солнечногорск запустили в начале 2024 года, а уже во втором квартале компания вывела производство на полную мощность. Мощности предприятия позволяют производить до 2,5 миллиона единиц продукции в год, и в дальнейшем этот объем планируется увеличить за счет строительства второго завода», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«КЕНГУРУ ПРО» делает уличные спортивные комплексы и оборудование для детских площадок.

«В этом году мы инвестировали в разработку новой линейки детского и инклюзивного оборудования и значительно расширили свою производственную линейку. Выбор для школ и детских стадионов сейчас исключительно широк и разнообразен», - отметил генеральный директор компании «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.

Инвестиции Заводы

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