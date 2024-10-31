Жителям Мытищ напомнили правила безопасного поведения на дорогах

Читайте нас в:

Ситуация произошла на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 29 корпуса 2 на Юбилейной улице. Водитель не заметил ребенка в темноте из-за чего наехал на него по неосторожности.

Ребенка госпитализировали, полиция проводит проверку, по результатам которой примут решение.

Эксперты отмечают, что отсутствие светоотражающих элементов на одежде пешеходов часто становится причиной дорожно-транспортного происшествия, особенно в условиях плохой видимости.

Родителям рекомендуется обеспечить детей светоотражателями и объяснить им правила безопасного перехода дороги. Водителей просят быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов и снижать скорость.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».