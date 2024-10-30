30 октября 2024, 12:26

Жителям Мытищ напомнили о способах записи на прием к главе округа

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела личный прием жителей. На нем каждый обратившийся мог задать интересующий его вопрос.

Темы обращений касались обустройства пешеходной дорожки, приведения в порядок общественного пространства, установки детской площадки, а также земельных вопросов.

Каждый житель получил развернутый ответ на свой вопрос. Часть обращений дополнительно рассмотрят профильные специалисты.

Попасть на личный прием могут все желающие жители Мытищ. Для этого нужно подать заявку на электронные почты glavagomytyshi@internet.ru и inform@mytyshi.ru.

Вопросы можно задать и в рамках встреч в формате выездной администрации. Их анонсируют на официальных ресурсах администрации муниципалитета.

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Мытищи
30 октября 2024, 14:16
Еще 150 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю
Медиаархив Подмосковья
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За неделю в Подмосковье выставили на торги 154 объекта недвижимости. Это 138 земельных участков, 15 нежилых объектов и один водоем на продажу и в аренду.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Чехове можно арендовать земельный участок для строительства дома площадью восемь соток. Начальная цена составит 1,6 миллиона в год.

В Дмитрове на торги выставили 14 соток в деревне Афанасово, а в Талдоме можно взять 15 соток в деревне Нушполы.

Победителем аукциона становится тот, кто предложит наиболее высокую цену.

Ознакомиться со всеми объектами можно по ссылке.

Недвижимость
30 октября 2024, 14:08
Компания из Сергиева Посада вышла на китайские маркетплейсы
Unsplash
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Производитель косметики из Сергиева Посада начнет продавать свою продукцию на китайских онлайн-платформах Pinduoduo и Industry Stock. Под брендом Elian Russia компания выпускает декоративную косметику, которая представлена в крупнейших российских магазинах, а также экспортируется в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, ОАЭ и Ирак. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

«С начала прошлого года компания выпустила на своем предприятии в Сергиево-Посадском городском округе более 20 миллионов единиц косметической продукции. В этом году компании удалось увеличить долю продаж декоративной косметики бренда ELIAN RUSSIA на 30%», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в 2025 году компания планирует расширить производственные площади еще на 550 квадратных метров. Инвестиции в проект составят 80 миллионов рублей, а для местных жителей создадут 25 рабочих мест.

Напомним, с 1999 года группа компаний Elian разрабатывает и производит косметику под собственным брендом и по заказу клиентов. Сырье для производства в основном поступает от российских поставщиков, а вся продукция проходит проверку в лабораториях компании и авторизованных лабораториях Москвы и Подмосковья.

В России косметика Elian продается на маркетплейсах и в сетевых магазинах «Магнит Косметик», «Золотое Яблоко», «Летуаль», «Рив Гош» и других. Генеральный директор Elian Ксения Бондаренко сообщила, что на предприятии выпускают декоративную косметику для лица, глаз и губ, а также лаки и средства для ногтей. Ассортимент бренда насчитывает более 110 позиций, и в первом квартале 2025 года его планируют расширить до 150 наименований.

Инвестиции Торговля Бизнес
30 октября 2024, 14:07
План повышения надежности электроснабжения выполнили на 97% в Подмосковье
Мособлэнерго
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Подмосковные энергетики завершают работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей региона. Уже удалось реализовать более 97% от общего объема мероприятий, запланированных на этот год.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, с начала года специалисты выполнили работы на 361 объекте. Они отремонтировали оборудование 109 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Подмосковья, а также построили и реконструировали 74,13 километров ЛЭП и 69 подстанций.

В планах до конца года провести работы в Истре, Клину, Котельниках, Красногорске, Подольске, Химках, в Богородском, Наро-Фоминском, Одинцовском, и Раменском городских округах Московской области.

По словам Министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, особое внимание уделяется мероприятиям по повышению надежности электроснабжения потребителей - это ремонт, реконструкция и строительство новых энергообъектов.

«Программу реализуем уже четвертый год подряд, а перечень объектов в городских округах формируем с учетом обратной связи от населения, полученной через официальные источники и социальные сети. Ежегодно стараемся наращивать объемы», - добавил Воропанов.

Красногорск Подольск Истра Строительство Работа
30 октября 2024, 14:06
Кропоткинскую и Загорскую улицы благоустроят в Дмитрове в 2025 году
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Первый этап благоустройства Советской площади завершили в Дмитрове. В следующем году решено провести подобные работы на двух улицах в поселке Некрасовский.

Предварительные итоги благоустройства в этом году подвели на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов.

Так, в Дмитрове в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» преобразились Советская площадь, сквер у Борисоглебского монастыря и пруд на Инженерной улице.

Работы продолжаются в сквере имени генерала Кузнецова в Яхроме. Они идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь появятся пешеходные дорожки, игровой комплекс, декоративное освещение, деревья.

Асфальт обновят до конца ноября этого года на Аллее Славы. Также рабочие установят новую стелу с именами героев, почетных жителей, кавалеров трех орденов. На Аллее разместят качели, скамейки, урны, оборудуют систему видеонаблюдения и освещения.

Второй этап благоустройства стартовал в парке культуры и отдыха «Березовая роща». Работа с фонтанами практически завершена. В 2025 году благоустроят прилегающую территорию, установят сцену и площадку с посадочными местами.

«В Дмитровском округе активно реализуется программа благоустройства общественных территорий. Преображаются набережные, скверы, аллеи, площадь. На 2025 год запланировано благоустройство улиц Кропоткинская и Загорская и сквера в поселке Некрасовский», - сказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Дмитров Оксана Котова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дмитров

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