06 августа 2024, 16:15

Жителям Мытищ напомнили о штрафах за неправильную парковку

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

В Мытищах налажен контроль за соблюдением правил парковки с помощью камер видеонаблюдения «Безопасный регион». Нарушителям грозят штрафы.

Автолюбителей штрафуют за парковку на контейнерных площадках и создание помех для вывоза и уборки мусора. За это нарушение гражданам грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц он больше - от пяти до 10 тысяч, а для юрлиц - от 10 до 30 тысяч рублей.

«Наша задача - не просто минимизировать количество нарушений, а в приоритете - обеспечить порядок во всех дворах региона. Сейчас в Подмосковье реализуется большая программа по установке знаков, запрещающих парковку рядом с контейнерными площадками. Жители должны понимать, что за несоблюдение правил придется отвечать», - рассказал заместитель председателя правительства региона - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Он отметил, что теперь ведомство может эвакуировать транспорт на штрафстоянку за парковку под запрещающим знаком.

Отметим, что в июле благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный регион» выявили более 50 нарушений. За парковку на контейнерных площадках автовладельцам выписали штрафы на общую сумму порядка 200 тысяч рублей.

Напомним, жители Мытищ могут зафиксировать нарушение самостоятельно: с помощью мобильного приложения «Добродел» в разделе «Народный инспектор».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Мытищи Машины
06 августа 2024, 16:53
Теннисистка из Волоколамска стала самой старшей участницей областного турнира
Клуб Активного долголетия Волоколамск
Читайте нас в: Google Новости
Зоя Чугунова из Волоколамска — теннисист с большим стажем. На отборочном этапе турнира Московской области 76-летняя пенсионерка стала самым почтенным спортсменом.

Зональный этап областного турнира прошел 2 августа во Дворце спорта «Лама». В нем состязались команды Волоколамского, Можайского, Наро-Фоминского и Рузского городских округов.

На награждении особенно отметили спортсменку из Волоколамска - в 76 лет она продолжает активно участвовать в соревнованиях. Ей также вручили диплом и памятную медаль.

«Меня по-настоящему удивил этот турнир. Когда я наблюдала за игрой теннисистов, то совершенно забывала об их возрасте. Такой задор, боевой дух, воля к победе! И столько истинно ветеранского благородства! Для меня было большой честью вручить им награды. Вручая подарок Зое Викторовне Чугуновой, я выразила ей благодарность за участие в спортивной борьбе и искреннее восхищение», - прокомментировала председатель Совета депутатов Волоколамского городского округа, член фракции «Единая Россия» в Совете Татьяна Шаргаева.

Отметим, что первое место заняла команда из Наро-Фоминска, которая поедет на финал области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Теннис Волоколамск
06 августа 2024, 16:51
Гимназию в Климовске капитально отремонтируют к августу 2025 года
Министерство строительного комплекса Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Начался капитальный ремонт здания гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск. Подрядчик уже приступил к демонтажу внутренних конструкций.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, в гимназии заменят кровлю и потолки, обновят фасад и входные группы, лестницы, все инженерные сети и оборудование, окна и двери. В классах появится новая современная мебель. Также полностью благоустроят прилегающую к школе территорию.

«Подрядчик вышел на площадку 1 августа, завез оборудование и инструмент. На площадке работают 10 человек, ведутся демонтажные работы. Сейчас проводится демонтаж полов, потолков, окон и дверей», - пояснили в ведомстве.

Завершить капремонт планируется к августу 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Ремонтные работы
06 августа 2024, 16:50
Более 100 спортсменов приняли участие в подмосковном чемпионате по гольфу
Фото Федерации гольфа Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковный гольфист Давид Нагиев стал двукратным чемпионом Московской области. Двухдневный турнир прошел в Одинцовском городском округе и собрал более ста спортсменов.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, третье место завоевали гольфисты из Московской области Алиса Молоканова и Андрей Павлов.

Алексей Карасев завоевал золото в индивидуальном зачете среди профессионалов в первый день турнира, а среди женщин победила Александра Чекалина.

​Общий призовой фонд турнира составил 2,5 миллиона рублей.

​«Благодарю игроков за их стремления, результаты, за их терпение. Наши совместные усилия помогают популяризировать гольф в нашем регионе и в нашей стране», –заявил главный тренер сборной Московской области по гольфу Николай Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спортсмены Награды
06 августа 2024, 16:44
Школы в Химках примут более 3,8 тысячи первоклассников осенью
Читайте нас в: Google Новости
В школы Химок в новом учебном году придут более 35,8 тысячи детей. При этом 3824 ребенка станут первоклассниками.

В преддверии 1 сентября представители администрации городского округа Химки совместно с полицейскими и спасателями проверили школы на безопасность и соблюдение санитарных норм. Каждое учреждение должно быть оснащено охранными пунктами, кнопкой тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения и металлодетекторами.

Специалисты также проверили дороги у школ на наличие искусственных неровностей, оценили состояние разметок и пешеходных переходов. К началу учебного года около образовательных учреждений отремонтируют светофоры и установят новые дорожные знаки.

Всего в Химках работает 26 школ, в которых трудятся 1596 педагогов. К новому учебному году во всех учреждениях закупили книги и подготовили полный комплект справочных материалов и пособий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Химки Школьники

Новости по теме