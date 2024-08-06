Жителям Мытищ напомнили о штрафах за неправильную парковку

Автолюбителей штрафуют за парковку на контейнерных площадках и создание помех для вывоза и уборки мусора. За это нарушение гражданам грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц он больше - от пяти до 10 тысяч, а для юрлиц - от 10 до 30 тысяч рублей.

«Наша задача - не просто минимизировать количество нарушений, а в приоритете - обеспечить порядок во всех дворах региона. Сейчас в Подмосковье реализуется большая программа по установке знаков, запрещающих парковку рядом с контейнерными площадками. Жители должны понимать, что за несоблюдение правил придется отвечать», - рассказал заместитель председателя правительства региона - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Он отметил, что теперь ведомство может эвакуировать транспорт на штрафстоянку за парковку под запрещающим знаком.

Отметим, что в июле благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный регион» выявили более 50 нарушений. За парковку на контейнерных площадках автовладельцам выписали штрафы на общую сумму порядка 200 тысяч рублей.

Напомним, жители Мытищ могут зафиксировать нарушение самостоятельно: с помощью мобильного приложения «Добродел» в разделе «Народный инспектор».

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