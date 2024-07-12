Жителям Мытищ напомнили о правилах безопасности на железнодорожных станциях

Гелиевые шары и фонарики на горючих материалах и батарейках вредят окружающей среде. Минэкологии Подмосковья призвало жителей и гостей региона не использовать такие игрушки.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов объяснил, что после завершения полета летающие игрушки оказывают негативное воздействие на природу.

Сдувшиеся гелиевые шары падают на землю и в водоемы, где их часто проглатывают животные. Часто это приводит к гибели.

Батарейки в световых шарах приносят еще больший вред: они содержат магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий, которые при разложении попадают в почву и воду.

Проволочные каркасы воздушных фонариков приманивают птиц, которые не могут выбраться на волю и гибнут. Кроме того, китайские фонарики часто становятся причиной лесных пожаров. Запускать такие игрушки запрещено на расстоянии менее 100 метров от леса.

«В России в отличие от других стран запуск гелиевых шаров не запрещен, однако мы обращаемся к жителям Подмосковья с просьбой воздержаться от использования их в нашем регионе. Это нужно для того, чтобы сохранить наше природное достояние», - добавил Тихон Фирсов.

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