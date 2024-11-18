18 ноября 2024, 21:41

Жителям лучшего подъезда в Ногинске организовали поездку в музей «Этномир»

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Для жителей дома на улице Белякова, 2 в Ногинске была организована экскурсия в парк-музей «Этномир» в Калужской области. Это мероприятие стало настоящим подарком для ногинчан, чей подъезд № 2 стал серебряным призером в номинации «Лучший тематический подъезд» по итогам смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья».

Экскурсия началась с посещения территории этнодворов и павильона Улицы Мира «Вокруг света», который удостоен национальной премии «Моя планета» за возможность совершить кругосветное путешествие за один день. Жители Ногинска смогли увидеть 45 традиционных жилищ разных народов, включая японский минка, корейский ханок, европейский фахверк и индонезийский дом из бамбука.

Гостям парка представилась уникальная возможность познакомиться с экспонатами, отражающими быт, традиции и верования народов мира. После насыщенной экскурсии всех ждал горячий обед, который стал приятным завершением дня.

Посетители остались в восторге от поездки, привезя с собой массу впечатлений и положительных эмоций. Ногинчане выразили благодарность организаторам за увлекательное и познавательное путешествие, которое позволило им прикоснуться к культурному наследию разных народов.

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Богородский
18 ноября 2024, 21:46
Мастер-класс по изготовлению сувениров пройдет в Одинцове 23 ноября
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Посетителей парка на Центральной площади в Одинцове 23 ноября приглашают на мастер-класс «Стильные магниты своими руками». Все желающие смогут создать поделки из гипса и освоить технику декоративной росписи.

Мастер-класс подарит участникам вдохновение и возможность создать для себя или близких людей необычный сувенир.

После мастер-класса по росписи магнитов на Центральной площади пройдет интеллектуальная игра для юных знатоков.

Также гостей парка ждет насыщенная программа активного отдыха на Центральном стадионе. Здесь пройдет скандинавская ходьба, мастер-класс по технике бега и анимация.

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Одинцово Отдых
18 ноября 2024, 21:23
Тяжелоатлеты из Богородского округа стали призерами открытого Кубка России
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В Туле прошел Открытый Кубок России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. В весовой категории свыше 109 килограммов в возрастной группе М50 победу одержал Владимир Сущак, завоевав свой одиннадцатый титул победителя Кубка России.

Более того, Владимир стал абсолютным победителем в своей возрастной группе, добавив к своим достижениям двадцать пятую юбилейную победу на национальных соревнованиях, включая четырнадцать побед на чемпионатах страны.

В турнире приняли участие представители из 33 регионов России, включая Запорожье и Луганск, что подчеркивает высокий уровень соревнований и широкую географию участников.

С 13 по 17 ноября в Туле также прошел традиционный всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Серебряный гриф». За медали боролись спортсмены спортивных школ олимпийского резерва, а также атлеты из поселка Зеленый и Старой Купавны. Особенно успешно выступили спортсмены из Богородского округа, завоевав 11 золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых медалей.

Эти соревнования стали настоящим праздником спорта, собрав лучших атлетов страны и продемонстрировав высокий уровень подготовки участников.

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Спортсмены Богородский
18 ноября 2024, 21:16
Музыканты из Богородского округа стали лауреатами международного фестиваля
Медиасток.рф
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Юные исполнители из Богородского округа выступили на Международном фестивале-конкурсе музыкальных искусств Primavera. Лауреатами в различных номинациях стали воспитанники Ногинской детской школы искусств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Даниил Гришин стал Лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал», а Мелисса Хахаева - Лауреатом II степени. Лауреатом I степени в номинации «Духовые и эстрадные инструменты. Флейта» признали Викторию Шевелину.

Участие в конкурсе такого уровня для ребят стало хорошей возможностью выступить перед профессиональным жюри, продемонстрировать свой талант и способности, а еще найти новых друзей.

Дети Музыка Богородский конкурсы
18 ноября 2024, 21:06
Ежегодный детский парафестиваль «Верь в себя» прошел в Ногинске
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Межзональный парафестиваль-конкурс «Верь в себя» имени Веры Круглой прошел в Ногинской детской школе искусств.  В этом году было подано более 70 заявок из музыкальных, художественных и школ искусств Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте туристического портала есть афиша мероприятий, которую пополняют каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Показать свои таланты приехали ребята из Электростали, Королева, Реутова, Коломны, Черноголовки, Орехово-Зуева.

Обучающиеся Ногинской школы искусств на конкурсе показали высокий уровень мастерства и творческого потенциала. Лауреатами I степени стали: Нурлана Мамедова, Мария Кузьмина, Илья Баранков, Илья Асанин, 1 класс и 4 класс хореографического отделения.

Цель фестиваля по-прежнему остается в том, чтобы помочь раскрыть творческий потенциал ребят с ограниченными возможностями здоровья, способствовать их социальной адаптации, говорят организаторы.

Дети Фестивали Богородский конкурсы

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