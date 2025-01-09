Жителям Лобни напомнили правила перевозки детей в автомобилях

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Систему видеомониторинга лесопожарной обстановки в Подмосковье усилят пятью новыми комплексами. Об этом сообщили в Комлесхозе Московской области.

Система включает 132 комплекса видеонаблюдения, пять из которых установили в 2024 году. В 2025-м планируется установить еще пять камер.

«За 2024 год системой зарегистрировано более 4,2 миллиона срабатываний, из них подтвержденных пожароопасных объектов (дым-точек) - 1209», - рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Все определенные искусственным интеллектом возможные очаги возгорания проверяют диспетчеры. Они исключают ложные срабатывания, а при обнаружении реальных задымлений направляют к месту лесопожарные формирования.