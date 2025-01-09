09 января 2025, 12:39

Жителям Лобни напомнили правила перевозки детей в автомобилях

Читайте нас в: Google Новости

Госавтоинспекторы в Лобне провели акцию «Маленький пассажир — большая ответственность!». Они напомнили водителям правила перевозки детей.

Акция прошла в рамках информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы». Автоинспекторы совместно с «Волонтерами Подмосковья» напомнили водителям правила перевозки детей. Особое внимание уделили выбору детской удерживающей системы, весу, росту ребенка, а также своевременной замене автокресел.

Дорожные полицейские вручили автолюбителям информационные брошюры и мандарины с наклейками, где указаны напоминания о правилах безопасности дорожного движения в период активного отдыха детей.

Лобня
09 января 2025, 12:47
Новые пункты видеомониторинга появятся в лесах Подмосковья в 2025 году
Комитет лесного хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Систему видеомониторинга лесопожарной обстановки в Подмосковье усилят пятью новыми комплексами. Об этом сообщили в Комлесхозе Московской области.

Система включает 132 комплекса видеонаблюдения, пять из которых установили в 2024 году. В 2025-м планируется установить еще пять камер.

«За 2024 год системой зарегистрировано более 4,2 миллиона срабатываний, из них подтвержденных пожароопасных объектов (дым-точек) - 1209», - рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Все определенные искусственным интеллектом возможные очаги возгорания проверяют диспетчеры. Они исключают ложные срабатывания, а при обнаружении реальных задымлений направляют к месту лесопожарные формирования.

Искусственный интеллект Лесные пожары
09 января 2025, 12:46
Еще две молодые семьи из Воскресенска получат выплаты на покупку жилья
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
Реализация областной программы «Жилище» продолжается в муниципалитете. Еще две семьи получили право на социальную выплату для приобретения жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Свидетельства, благодаря которым молодые люди смогут улучшить свои жилищные условия, семьям вручил глава городского округа Алексей Малкин. Он выразил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за эту меру поддержки. «Работа по данному направлению в округе будет продолжаться», - пообещал Алексей Малкин.

В областную программу «Жилище» включен комплекс мер, направленных на поддержку молодых семей на всех этапах приобретения жилья. Кроме финансовой поддержки, это также консультации специалистов. Они помогают молодым семьям выбрать подходящий вариант жилья и разъясняют юридические аспекты сделки.

Семья Воскресенск Квартиры
09 января 2025, 12:41
Рождественский праздник прошел для пенсионеров в Лобне
Читайте нас в: Google Новости
В Лобне провели музыкальный вечер для старшего поколения «Рождественские встречи». Гостей порадовали развлекательной программой с викторинами, конкурсами и танцами.

Артисты исполнили песни прошлых лет. Гости приняли участие в рождественских колядках. Для них также организовали стол со сладостями и чаем.

«Мы провели этот вечер дружно, создавая незабываемые воспоминания и наполняя сердца радостью. Спасибо организатором, ждем новых мероприятий», - отметили участники вечера.

В Лобне поддерживают старшее поколение. На территории округа работает отделение губернаторского проекта «Активное долголетие», в котором регулярно проходят культурные, образовательные и спортивные мероприятия.

Лобня
09 января 2025, 12:40
Ветеран Великой Отечественной войны Родюшкина в Лобне отметила 98-летие
Читайте нас в: Google Новости
Ветеран Великой Отечественной войны в Лобне Анна Сергеевна Родюшкина отметила 98-летний юбилей. В молодости она работала в воинской части и получила множество наград за боевые заслуги.

Ветерана поздравила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«В этом году наша страна отметит 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Особенно важно уделить внимание ветеранам ВОВ. Дорогая Анна Сергеевна, низкий поклон и самые искренние слова благодарности за вашу силу духа. Здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго», - отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Анна Сергеевна пережила войну, отпраздновала Победу, восстанавливала страну, воспитала детей и внуков. По словам родных, она достойно перенесла все жизненные препятствия и невзгоды, сохранила доброту и позитивный настрой. Анна Сергеевна - ответственный человек. Благодаря заботе и внимают семьи ей удалость дожить до почтенного возраста.

Лобня Ветераны

Новости по теме