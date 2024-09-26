Жителям Лобни напомнили о возможности консультации при помощи телемедицины

Для записи на консультацию жители могут выбрать удобный способ: через официальный сайт диспансера в разделе «пациентам», по телефону 8-495-521-58-00, или отправив запрос на электронную почту mz_mood_telemed@mosreg.ru. После записи с пациентом свяжется оператор, который определит дату и время приема.

Новая услуга позволяет пациентам получать квалифицированную помощь, не выходя из дома, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к медицинским учреждениям.

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