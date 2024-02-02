Жителям Котельников разъяснят порядок проведения выборов президента с 17 февраля по 7 марта

С 17 февраля по 7 марта жителям городского округа Котельники предстоит встречать гостей. Члены участковых избирательных комиссий будут совершать поквартирный и подомовой обход избирателей, чтобы разъяснить порядок проведения выборов президента России.

Важно, что сотрудники УИК будут не агитировать, а именно информировать граждан о предстоящем событии. Отличить их от разносчиков рекламы и тем более мошенников будет довольно просто.

«Наши информаторы, наши члены избирательных комиссий, в обязательном порядке будут иметь при себе бэйдж установленного образца, будут при себе решение участковой избирательной комиссии о назначении и выполнении функции по информированию. Такое решение на руках будет. Будет атрибутика, будут куртки», - рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Котельников Марина Лялина.

При возникновении малейшего сомнения, любой житель Подмосковья сможет позвонить в участковую комиссию и подтвердить личность информатора. Для этой работы создано специальное мобильное приложение «ИНформ УИК», в котором размещена необходимая информация.

Попадать в жилые дома информаторы будут с помощью представителей управляющих компаний, ТСЖ, и старших по дому. Кроме того, на период кампании будет усилен режим работы сотрудников полиции.

«Планируем обходы по будням с 17:00 до 20:00. Чтобы не беспокоить жителей в позднее время. И в выходные не ранее 10 часов. Такая рекомендация дана», - добавила Марина Лялина.

Членам участковых избирательных комиссий рекомендовано быть предельно вежливыми с гражданами, ни на чем не настаивать и получать данные без требования документов.

«Это уже не первый раз. Мы уже ходили, когда были выборы губернатора Московской области и общались с жителями. Приложение достаточно удобное. И генерируя между собой, мы видим - какие дома кто прошел, чтобы не ходить по второму кругу», - поделилась член избирательной комиссии Людмила Ларина.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

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