16 ноября 2024, 18:56

Жителям Котельников напомнили об использовании световозвращающих элементов

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Сотрудники Люберецкой Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами дорожного движения провели акцию «Засветись». Они напомнили жителям правила безопасного поведения на пешеходных переходах и использовании световозвращающих элементов на одежде.

Автоинспекторы провели беседы с водителями о том, как вестя себя на дороге осенью, а также предупредили о школьных каникулах.

Пешеходам рекомендовали переходить дорогу только в разрешенных местах, использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток и смотреть по сторонам при пересечении проезжей части.

Инспекторы и юные инспекторы раздали всем световозвращающие значки.

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Правила Котельники
16 ноября 2024, 18:56
Встреча дольщиков нового жилого комплекса прошла в Котельниках
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Встреча прошла с дольщиками жилого комплекса «Новые Котельники». Участники обсудили график работ, срок сдачи и выдачу ключей.

Встреча прошла с заместителем генерального директора ООО СЗ «Новые Котельники» Сергеем Якшовым.

В настоящее время завершаются работы по закрытию теплового контура и установке дверей переходных балконов. Вскоре запустят систему отопления, и рабочие приступят к отделке мест общего пользования. На следующей неделе начнется монтаж лифтов.

Ввод объекта запланирован на первый квартал 2025 года. Выдача ключей собственникам начнется в мае.

Строительство находится на контроле Правительства Московской области. Представители Главгосстройнадзора проводят поверки каждые две недели и контролируют численность рабочих. В декабре объект посетит глава округа Михаил Соболев совместно с представителями прокуратуры и Главгосстройнадзора.

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Строительство Котельники
16 ноября 2024, 17:56
Активисты «Молодой гвардии» провели экологическую акцию в Мытищах
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Молодогвардейцы в Мытищах организовали экологическую выставку. Они представили экспонаты, сделанные из пластика, который собрали во время субботников.

Экологическая выставка прошла в преддверии Всемирного дня вторичной переработки мусора. В ней приняли участие руководитель Комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Московской области Илья Ермаков и член Общественной палаты Московской области Татьяна Филина.

Активисты таким образом хотели показать, что использованным материалам можно дать вторую жизнь, если смастерить из них игрушки или предметы быта.

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Мытищи Переработка Экология
16 ноября 2024, 17:16
Театр «ФЭСТ» откроется в Мытищах в сентябре 2025 года
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Театр «ФЭСТ» в Мытищах находится на реконструкции. Работы проходят в рамках национального проекта «Культура». Объект планируют открыть 1 сентября 2025 года.

Самому знаменитому театру Мытищ исполнилось 36 лет. Самому зданию - уже больше 50 лет, и оно давно требовало реконструкции. Руководство театра, театральная труппа и жители округа с нетерпением ждут окончание ремонта. Уже сейчас заметны перемены как снаружи здания, так и внутри.

Администрация округа ход работ держит на постоянном контроле.

«Дорожная карта утверждена, и процесс реконструкции идет в плановом темпе. Все возникающие вопросы решаются оперативно, в том числе с помощью администрации», - сообщил заместитель генерального директора ООО «СК Эталон - М» Игорь Волков.

Ремонт планируют завершить 1 сентября следующего года.

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Благоустройство Мытищи Театры Нацпроекты Ремонтные работы
16 ноября 2024, 17:05
Школьники из Химок посетили фестиваль школьных музеев
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Экспонаты времен Великой Отечественной войны, представленные на фестивале школьных музеев, смогли подробнее рассмотреть учащиеся гимназии № 9 городского округа Химки. Они посетили музейно-выставочный комплекс «Артишок», в котором развернулась масштабная экспозиция.

Гостям выставки рассказали биографию героев Великой Отечественной войны из Химок. Помимо этого, для школьников провели интересную экскурсию, в рамках которой показали реконструкцию воинских сражений, проходивших в окрестностях Сходни. Больше всего ребятам запомнился раздел, посвященный партизанскому отряду имени Николая Гастелло.

Всего в зале представлены экспозиции из 19 школьных музеев и стенд с подробной историей городского округа.

Увидеть экспозиции своими глазами можно в выставочном комплексе «Артишок» до 5 декабря. Вход - свободный.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Музеи Фестивали

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