02 октября 2024, 12:04

Жителям Коломны и Озер напомнили о возможностях газификации по госпрограмме

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В Коломне продолжают проводить газ в дома жителей по социальной программе. Еще одно строение газифицировали накануне в деревне Зарудня.

Работы по газификации идут в сельских населенных пунктах городского округа Коломна. Накануне газ появился в доме на Дачной улице в деревне Зарудня.

В деревне голубое топливо есть уже в 31-м жилом строении. Газификация прошла по президентской программе.

Напомним, что социальная газификация Подмосковья - это проект, который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. По ней газ бесплатно проводят до границ земельных участков. Речь идет о жителях газифицированных населенных пунктов.

Информация о льготных программах есть на официальном сайте «Мособлгаза». Для жителей Коломны и Озер также работает специальный телеграм-чат.

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Коломна Газ Социальная газификация
02 октября 2024, 12:04
Очистные сооружения реконструируют в деревне Зарудня до конца года
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Модернизация канализационных очистных сооружений продолжается в деревне Зарудня. Работы провели уже на 85%.

Сооружения в деревне Зарудня обслуживают более 1500 жителей. Строители провели гидроизоляцию, усилили грунты, установили оборудование.

Сейчас рабочие занимаются отделкой. Готовность объекта превысила 85%.

«Здесь будет установлена биологическая система очистки, воздуходувы, система механической обработки», - рассказал начальник управления ЖКХ администрации округа Артем Дорожкин.

Отметим, что реконструкция идет благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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Коломна ЖКХ Экология
02 октября 2024, 11:50
Концерт ко Дню пожилого человека прошел в культурном центре в Видном
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Праздник, посвященный международному Дню пожилых людей, состоялся в историко-культурном центре города Видное. Его гостями стали участники проекта «Активное долголетие».

В зале царила теплая и веселая атмосфера. Для гостей выступили творческие коллективы. Заместитель председателя совета депутатов Ирина Архангельская поблагодарила активистов за огромный вклад в воспитание молодого поколения, мудрость и желание быть всегда в строю.

Директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский», организовавшего мероприятие, Татьяна Тихонова подчеркнула, что для представителей старшего поколения очень важны забота и внимание. «Добрые слова, которые звучат для них в этот день, помогают им чувствовать себя, как будто на другом уровне», - сказала она.

В проекте «Активное долголетие» участвуют более пяти тысяч жителей Ленинского округа, старшему из которых исполнилось 94 года. Они с удовольствием занимаются скандинавской ходьбой, физическими упражнениями, йогой, осваивают компьютер и посещают творческие мастерские.

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Пенсионеры Активное долголетие Ленинский округ
02 октября 2024, 11:36
Акция ЦППК с кешбэком помогла пассажирам сэкономить 3,8 миллиона рублей за месяц
Медиасток.рф
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Совместная акция ЦППК и Системы быстрых платежей помогла пассажирам вернуть уже 3,8 миллиона рублей за месяц. Оплачивая проезд в пригородных поездах через СБП, жители получают 10% кешбэка обратно на счет.

Предложение действует с 1 сентября до конца года. Чтобы получить кешбэк за проезд на поездах ЦППК, нужно проверить регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru. Билеты нужно покупать при помощи СБП, сканируя на терминале QR-код. Сделать это можно штатной камерой телефона или из приложения банка. В течение одной минуты 10% от стоимости проезда вернется на банковский счет пассажира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 35 дорожных проектов завершат до конца 2024 года.

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Поезда Кешбэк
02 октября 2024, 10:57
Отопительный сезон начался в Ленинском округе
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Отопительный сезон стартовал в Ленинском городском округе 30 сентября. Первыми будут обеспечены теплом детские сады, школы и больницы, затем наступит очередь жилых домов.

Все котельные муниципалитета были готовы к запуску отопления. Специалисты выполнили промывку котлов и теплоносителей, провели пробные топки и противоаварийные тренировки, а также заготовили запасы топлива на случай экстренных ситуаций.

Глава округа Станислав Каторов рассказал, что решение включить отопление раньше, чем предполагается по нормативам среднесуточных температур, было принято по просьбе жителей.

«Для обеспечения плавного и безаварийного вхождения в отопительный сезон процесс подключения будет происходить постепенно», - сказал руководитель муниципалитета. Он пообещал, что тепло придет в жилые дома в течение нескольких ближайших дней.

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ЖКХ Отопление Ленинский округ

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