07 января 2024, 21:54

Жителям Климовска пересчитают квартплату за отопление в январе

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Жителям микрорайона Климовск в Подольске, пострадавшим из-за отключения тепла, сделают перерасчет за отопление и компенсируют затраты на использование электрообогревателей. Об этом на встрече с управляющими домами рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он отметил, что поставщики услуг должны будут сделать перерасчет для граждан, квартиры которых остались без отопления. По его словам, в февральских платежках за январь за отопление выставят ноль, а все убытки - взыщут с владельцев котельной. Сам платеж пройдет по декабрьскому платежу без учета январского потребления.

«Мы прекрасно понимаем, что у людей в разы увеличилось потребление электроэнергии, потому что многие отапливались электроприборами, элекрообогревателями. <…> Сверхнормативное электропотребление мы на жителей не переложим, потому что они не виноваты в той ситуации, которая произошла», - подчеркнул Хромушин.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области рассказали, что режим ЧС локального характера в микрорайоне Климовск в Подольске позволил задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии. Специалисты запустили резервный котел и опрессовали второй. Подразделение № 5 Подольской областной клинической больницы подключили к блочно-модульной котельной.

ЖКХ Отопление Обращение губернатора Московской области
07 января 2024, 22:24
Батареи прогрелись в доме № 88 на Юбилейном проспекте в Химках
Unsplash
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Батареи на Юбилейном проспекте, дом № 88 в Химках начали прогреваться. Жители испытывали неудобства из-за перебоев с отоплением.

В администрации городского округа Химки подчеркнули, что в доме № 88 на Юбилейном проспекте специалисты управляющей компании «Жилищник» завершили работы по замене радиаторов отопления в подъезде.

«Тепло в квартиры подали. В настоящий момент проводится регулировка параметров. Их приведут к нормативному значению в ближайшее время», - пояснили в администрации.

Как говорят жители дома, представители администрации Химок несколько раз замеряли температуру в разных квартирах. Бригады коммунальных служб не перестают вести работы, чтобы вернуть тепло в квартиры.

Ранее энергетики Химок оперативно устранили все аварии в городском округе.

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Химки Отопление
07 января 2024, 21:45
Благотворительный спектакль «Честное новогоднее» показали в доме-интернате в Звенигороде
Хавива Фонина
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Артисты театра «Серебряные крылья» показали спектакль в психоневрологическом доме-интернате в Звенигороде. В постановке по пьесе Вячеслава Юшко «Честное новогоднее» задействованы юные актеры театра.

Как рассказала режиссер Марина Котельникова, их творческий коллектив регулярно приезжает в дом-интернат с концертами и спектаклями.

«Мы считаем, что такие благотворительные мероприятия дают возможность проявить внимание к людям с ограниченными возможностями, и это очень нужно, прежде всего, маленьким артистам. Хотелось подарить на Рождество немного тепла особенным людям, которые находятся в доме-интернате», - подчеркнула Марина Котельникова. Она добавила, что в постановке роли исполняют дети, но эта история-притча заставляет задуматься об отношении к людям и взрослых. Спектакль «Честное новогоднее» о том, что каждый неправильный поступок порождает зло, и победить его можем только мы сами. 10-летняя артистка театра Динара Солиджонова поделилась, что начала посещать занятия театральной студии не так давно, но ей очень нравятся уроки по театральному мастерству. «Мы не просто приходим на репетиции, учимся правильно говорить и красиво двигаться на сцене, но много беседуем с руководителем театра о дружбе, отношении ко многим обстоятельствам и людям, которые нас окружают. Это мне нравится больше всего», - поделилась Динара Солиджонова. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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Дети Спектакль Театры
07 января 2024, 21:25
Представители Подмосковья завоевали 4 медали на соревнованиях по конькобежному спорту
Конькобежный центр"Коломна"
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Более 150 спортсменов приняли участие в традиционных соревнованиях по конькобежному спорту «На призы Школы Чемпионов Екатерины Лобышевой» в Коломне. Представители Подмосковья удостоились четырех медалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в регион на новогодние праздники.

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Юные спортсмены в возрасте от девяти до 13 лет вышли на лед конькобежного центра «Коломна». Среди участников представители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Нижегородской, Тверской и других областей.

Екатерина Лобышева подчеркнула, что организаторы приложили все усилия, чтобы устроить для детей настоящий праздник спорта. Ни один из участников не уехал с пустыми руками - кажому ребенку вручили персональный сувенир.

«Лед в Конькобежном центре „Коломна“ был по-настоящему скользким. Это было мероприятие для наших будущих чемпионов! Для их мотивации продолжать заниматься конькобежным спортом!» - указала Екатерина Лобышева.

Сборную Подмосковья представляли 35 спортсменов в возрастных группах 9-11 и 12-13 лет. Они завоевали четыре медали - одну серебряную и три бронзовые. При этом во время выступления спортсменов было установлено 315 персональных рекордов.

Спортсмены Коломна
07 января 2024, 21:08
«Укомплектуем и модернизируем». Воробьев объявил о взятии под контроль котельной Климовска
Телеканал «360»
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Находящуюся на территории закрытого режимного предприятия «Климовский патронный завод» ЗАО «КСПЗ» котельную, авария на которой привела к отключению отопления всего микрорайона, перейдет в управлении муниципалитета. Об этом на встрече с местными управдомами заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что пока котельную передали в режиме эксплуатации. Но земля, на которой она стоит принадлежит области. В ходе переговоров с директором предприятия стороны договорились, что 10 января он подпишут дорожную карту по полной передаче объекта.

«Еще один важный момент - мы сняли режим [закрытости]. Теперь доступ к котельной есть напрямую у муниципалитета», - добавил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья добавил, что после окончательной передачи контролировать работу котельной смогут сотрудники полиции и прокуратуры.

Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас важно подать тепло в жилые дома. Завтра отопление появится в детских садах, школах и больницах Климовска.

Он подчеркнул, что сделать это получилось при поддержке руководства силовых структур.

«Вы знаете, „КСПЗ“ - режимное предприятие, туда вход ограничен. Территория частная. Сегодня прошли переговоры с директором. Котельную мы берем в управление. Протокол должен быть до конца дня. Это позволи нам полностью укомплектовать котельную персоналом и вложить деньги в модернизацию», - заявил Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев Отопление

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