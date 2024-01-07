Жителям Климовска пересчитают квартплату за отопление в январе

Он отметил, что поставщики услуг должны будут сделать перерасчет для граждан, квартиры которых остались без отопления. По его словам, в февральских платежках за январь за отопление выставят ноль, а все убытки - взыщут с владельцев котельной. Сам платеж пройдет по декабрьскому платежу без учета январского потребления.

«Мы прекрасно понимаем, что у людей в разы увеличилось потребление электроэнергии, потому что многие отапливались электроприборами, элекрообогревателями. <…> Сверхнормативное электропотребление мы на жителей не переложим, потому что они не виноваты в той ситуации, которая произошла», - подчеркнул Хромушин.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области рассказали, что режим ЧС локального характера в микрорайоне Климовск в Подольске позволил задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии. Специалисты запустили резервный котел и опрессовали второй. Подразделение № 5 Подольской областной клинической больницы подключили к блочно-модульной котельной.