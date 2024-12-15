15 декабря 2024, 11:11

Жителям Химок расскажут о достижениях олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой

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Ко дню рождения трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой пройдет экскурсия в музее «Слава химкинского спорта». Гостям мероприятия расскажут про достижения великой биатлонистки.

Экскурсия пройдет в баскетбольном центре «Химки» 15 декабря в 11:00.

«Анфиса Анатольевна Резцова - выдающаяся спортсменка, чье имя навсегда вписано в историю мирового спорта. Она стала первой женщиной в мире, завоевавшей олимпийское золото в двух зимних видах спорта - лыжных гонках и биатлоне», - рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Участникам расскажут о спортивной карьере Анфисы Резцовой и ее жизни. Лекцию проведет полковник в отставке, ветеран боевых действий и кавалер ордена Почета Юрий Карпунов «Резцова скончалась 19 октября 2023 года, но ее достижения продолжают вдохновлять тысячи спортсменов и любителей спорта. Вклад Анфисы Анатольевны в российский спорт невозможно переоценить: ее победы на международной арене не только прославили нашу страну, но и показали всему миру силу и мастерство российских спортсменов», - отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Анфиса Резцова долгое время жила в Химках и повлияла на спортивную инфраструктуру городского округа. В 2001 году стадиону присвоили ее имя, а соревнования ее памяти стали доброй традицией.

Анфиса Резцова также активно участвовала и в общественной жизни. Она была депутат окружного Совета, занималась популяризацией спорта и поддерживала молодежь.

Экскурсия в музее «Слава химкинского спорта» станет частью масштабной патриотической программы. Она создана для того, чтобы объединять разные поколения химчан. Основой взаимного уважения станут любовь к Родине, внимание к историческим достижениям и культурным традициям.

Отметим, в рамках масштабной патриотической программы в Химках проводят мастер-классы, кинопоказы, открытые уроки и спортивные мероприятия. Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что эти инициатива помогает укреплять связь между поколениями и воспитывать в молодежи уважение к истории страны.

Химки
15 декабря 2024, 11:50
Глава Реутова провел встречу с жителями дома № 14 на Юбилейном проспекте
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Глава городского округа Реутов Филипп Науменко встретился с жителями дома № 14 на Юбилейном проспекте, чтобы обсудить их просьбу о включении здания в программу капитального ремонта. На одной из выездных администраций жители обратились с просьбой утеплить и обновить фасад девятиэтажного дома.

Напомним, что с февраля 2022 года собственники квартир могут проводить собрания в онлайн-формате через государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ). Это нововведение значительно упростило процесс принятия решений в многоквартирных домах и позволило ускорить реализацию важных инициатив.

Жители дома № 14 выразили благодарность за оперативное реагирование и поддержку со стороны главы города и управляющей компании.

Глава города порекомендовал жителям воспользоваться электронной платформой ГИС ЖКХ для проведения собрания. Участники встречи поддержали идею смешанного формата голосования: те, кто уверенно пользуется современными технологиями, смогут проголосовать дистанционно, а остальные - оставить свои подписи в традиционном бумажном протоколе.

Первая рабочая встреча инициативной группы назначена на четверг, 12 декабря. Управляющая компания окажет помощь в подготовке необходимых документов, чтобы уже после Нового года провести общее собрание собственников.

«Протокол собрания, где жители перечислят все виды необходимых работ капитального характера, будет направлен в Фонд капитального ремонта для принятия решения о сроках их проведения», - добавил Филипп Науменко.

Благоустройство ЖКХ Реутов
15 декабря 2024, 11:16
Каратисты из Лобни стали призерами областных соревнований
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Воспитанники спортивного клуба «Лунево» в Химках приняли участие в соревнованиях Всемирной федерации каратэ. Юные чемпионы заняли призовые места.

В турнире приняли участие более трех тысяч спортсменов со всей России.

«Поздравляю наших каратистов с высокими результатами! Ваше упорство, труд и стремление к совершенству принесли заслуженные награды», - прокомментировала депутат Совета в Химках Татьяна Кавторева.

Семилетний Султан Садыков боролся в трех поединках и победил в своей категории, а восьмилетняя химчанка Александра Голубева завоевала бронзовую медаль.

«Благодаря тренеру Ксении Малюте воспитанники спортивного клуба „Лунево“ регулярно становятся чемпионами и призерами различных соревнований. Поздравляю ребят!» - отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Ранее каратисты из Химок приняли участие в Первенстве Московской области, куда приехали более 300 спортсменов со всего Подмосковья. Соревнования проводили среди спортсменов от 10 до 20 лет. Воспитанники клуба «Лунево» завоевали три золотых и пять бронзовых медалей.

Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк подчеркнул, что в Химках уделяют внимание развитию спорта, в том числе секции каратэ пользуются большим спросом. В округе работают более 15 отделений для взрослых и детей.

Химки
15 декабря 2024, 11:14
Воспитанникам школы искусств в Химках расскажут о творчестве Юрия Никулина
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Открытый урок о творчестве Юрия Никулина проведут для учеников Детской школы искусств в Химках. Ребятам расскажут не только о профессиональной деятельности артиста, но и о его участии в Великой Отечественной войне.

Юрий Никулин - Народный артист СССР и Герой Социалистического Труда.

«Эти звания подчеркивают его значимость как для культурного наследия страны, так и для каждого человека, который хоть раз видел его на экране или в цирке», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Ребятам покажут видео о жизни Юрия Никулина. Встреча состоится 17 декабря в 13:00 по адресу: улица Нахимова, дом № 2.

«Мало кто знает, что великий артист прошел через Великую Отечественную войну. С 1941 по 1945 год Юрий Никулин был на фронте, воевал на Ленинградском и Карельском направлениях, участвовал в боях за освобождение нашей Родины», - отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Наталья Каныгина добавила, что воспитание патриотизма - одна из ключевых задач общества сегодня. В наше время важно помнить, что сила народа - в единстве и любви к Родине.

Напомним, в Химках реализуется патриотическая программа, направленная на объединение поколений. В ее рамках проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, встречи с участниками СВО. Депутат Совета в Химках Инна Монастырская отметила, что мероприятия укрепляют патриотизм и гражданскую ответственность.

Химки
15 декабря 2024, 11:13
Пенсионерам в Химках расскажут о создании боевой установки «Катюша»
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Для участников клуба «Активное долголетие» в Химках проведут урок ко Дню рождения легендарной «Катюши». Мероприятие приурочено к важной исторической дате — в 1939 году была создана первая бесствольная система полевой реактивной артиллерии.

Реактивная артиллерия «Катюша» сыграла ключевую роль в Великой Отечественной войне и помогла Красной армии.

«В годы Великой Отечественной войны „Катюша“ стала одним из символов советского военного превосходства. Этот беспрецедентный по тем временам вид артиллерии сыграл важную роль в разгроме фашистской армии, что обеспечило советским войскам значительное преимущество в боях», - рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Встреча пройдет в 12:30 по адресу: улица Кирова, владение № 24. Слушателям расскажут о потомках «Катюши» - системы реактивного залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч» и «Торнадо» «Помнить свою историю и героев - это долг каждого поколения. История создания и использования „Катюши“ - это не только рассказ о технических достижениях, но и символ стойкости, патриотизма и любви к Родине. В современных условиях, когда российские военные продолжают защищать интересы нашей страны в ходе специальной военной операции, важно помнить уроки прошлого и черпать вдохновение в подвигах наших предков», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

В Химках несколько месяцев реализуется масштабная патриотическая программа. Она создана для того, чтобы объединить разные поколения химчан. Основой взаимного уважения станут любовь к Родине, внимание к историческим достижениям и культурным традициям.

Отметим, в рамках масштабной патриотической программы в Химках проводят мастер-классы, кинопоказы, открытые уроки и спортивные мероприятия. Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что инициатива помогает укреплять связь между поколениями и воспитывать в молодежи уважение к истории страны.

Химки Активное долголетие

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