21 июля 2024, 14:05

Жителям Химок рассказали о земляке — участнике Сталинградской битвы

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Иван Кривошеев — химчанин, участник Битвы за Сталинград. Историю его боевого пути рассказали в клубе «Активное долголетие» в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Боевой путь Иван Кривошеев начал 3 сентября 1942 года в составе 865-го артиллерийского полка. Победу встретил в Праге.

За боевые заслуги его наградили орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также нагрудным знаком «Освободителю Донбасса».

«Иван Никитович - настоящая гордость Химок и всей России. Несмотря на почтенный возраст, он ведет активную социальную жизнь, принимает участие в патриотических акциях, уроках мужества для детей, пишет о событиях военных лет в стихотворной форме. Его жизненный путь - это пример мужества, стойкости и безграничной любви к Родине», - прокомментировал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Также депутат городского округа Химки Николай Томашов организовал для собравшихся спецпоказ фильма Федора Бондарчука «Сталинград».

«Сталинградская битва стала одной из самых кровопролитных в истории человечества, переломив ход Великой Отечественной войны. Мужество и героизм защитников города на Волге стали символом непоколебимой воли и любви к Родине. Проект „Химки. Успех в единстве поколений“ направлен на укрепление связи между поколениями и сохранение исторической памяти. В рамках проекта для химчан проводят различные историко-патриотические акции: лекции, круглые столы, встречи с участниками СВО и многое другое. Присоединиться может любой желающий», - сказал Николай Томашов.

Отметим, что сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны уделяют в Химках особое внимание. В округе работает уникальный виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». Он создан по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина.

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Химки История Активное долголетие
20 июля 2024, 23:51
Депутаты провели встречи с жителями Мытищ по вопросам социальной поддержки
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Серию встреч с жителями Мытищ на тему социальной поддержки организовали депутаты «Единой России». Обсуждали пенсионные льготы и выплаты, льготы для инвалидов, многодетных и малоимущих семей.

Такие тематические встречи проходят в региональных и местных общественных приемных, организуют их депутаты всех уровней партии «Единая Россия».

Эта неделя приемов в Мытищах касалась социальной поддержки населения. Горожанам рассказали об условиях и порядке получения пенсионных выплат, льгот для многодетных семей, малоимущих семей и инвалидов. Жителей проинформировали о порядке предоставления всех необходимых документов и сроках оформления заявлений.

«Объяснили жителям сроки и процедуру рассмотрения заявлений, а также пояснили, какие конкретные организации могут помочь в различных ситуациях. В ходе приемов были рассмотрены индивидуальные случаи, и каждому гражданину была предложена индивидуальная программа поддержки», - отметил руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

На таких приемах жители могут получить консультацию индивидуально, также встречи помогают им быстрее ориентироваться в социальных программах.

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Мытищи Депутаты «Единая Россия»
20 июля 2024, 23:28
Обучение сотрудников регистратуры прошло в Мытищинской областной больнице
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Лекцию в формате «вопрос-ответ» организовали в Мытищинской областной больнице с участием заместителя главного врача по обязательному медицинскому страхованию Галины Игумновой и регистраторами поликлиник. Сотрудникам регистратур рассказали, как правильно информировать жителей о получении полиса ОМС при переезде и прикреплении к поликлиникам.

Работники регистратур первыми встречают посетителей. Именно поэтому они должны обладать особенными компетенциями и знаниями: оперативно ориентироваться во всех информационных системах медучреждения, обладать развитой эмпатией, проявлять вежливость и деликатность.

Сегодня Мытищинская областная больница полностью перешла на электронный документооборот. Здесь постоянно проходят обучающие занятия и семинары для регистраторов.

На обучении разобрали, как правильно рассказывать пациентам о получении полиса ОМС, прикреплении к поликлиникам. Обсудили новые правила передачи сведений о пациентах при наступлении 18-летия из детской поликлиники во взрослую.

«Наши встречи проходят на регулярной основе. В системе обязательного медицинского страхования периодически происходят изменения, о которых пациенты должны знать. Но самым главным остается одно - это получение пациентом полиса ОМС образца Московской области при переезде и прикреплении к поликлиникам. К примеру, до сих пор не все наши пациенты знают, что при замене паспорта нужно менять и полис ОМС. С этими и другими вопросами пациенты обращаются, прежде всего, к медицинским регистраторам», - отметила Галина Игумнова.

Сейчас из 300 тысяч жителей Мытищ 10 тысяч имеют полис другого региона. Таким жителям доступна только экстренная медицинская помощь. А прикрепленным к поликлиникам пациентам оказывают полный спектр услуг. О том, как получить полис ОМС регионального образца, можно узнать здесь.

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Здравоохранение Больницы Мытищи Поликлиники
20 июля 2024, 22:50
День семейного здоровья пройдет в поликлинике № 6 в Мытищах 20 июля
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Ставший уже традиционным день семейного здоровья организуют в поликлинике № 6 в Мытищах 20 июля. Взрослые и дети проконсультируются у специалистов бесплатно и без записи.

В день семейного здоровья, 20 июля, в поликлинике № 6 микрорайона Пироговский взрослые смогут пройти первый этап диспансеризации, сделать флюорографию и электрокардиограмму, сдать анализы, проконсультироваться у врача-терапевта, акушера-гинеколога, оториноларинголога и эндокринолога. Детей осмотрят и выдадут необходимые рекомендации педиатр и лор-врач.

Недавно поликлиника переехала в новое здание. Здесь комфортно и светло, есть удобные зоны пребывания для пациентов учреждения.

«Семейный день здоровья - очень хорошая практика. Такие акции уже полюбились нашим жителям еще и потому, что есть возможность пройти узкопрофильных специалистов без записи и ожидания. Тем более что сейчас для наших пациентов созданы все условия для пребывания в поликлинике. После переезда в новое здание к нам стали чаще приходить наши жители», - поделилась исполняющая обязанности заведующей поликлиникой № 6 Татьяна Малоземова.

День семейного здоровья - это бесплатная акция для жителей города, пройдет она 20 июля с 9:00 до 14:00 по адресу: микрорайон Пироговский, улица Советская, строение 2, корпус 1. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС Московской области.

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Больницы Мытищи Поликлиники
20 июля 2024, 22:22
Депутаты проверили новую детскую площадку на улице Щербакова в Мытищах
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Депутат Андрей Гореликов и активисты партии «Единая Россия» в рамках проекта «Городская среда» провели выездную проверку новой детской площадки на улице Щербакова в Мытищах. Комиссия осмотрела состояние площадки, оценила удобство и надежность сооружений и креплений.

Детскую игровую площадку в Мытищах установили на улице Щербакова, 3а. Это современный игровой комплекс, который помогает умственному и физическому развитию детей.

Депутат Андрей Гореликов и активисты партии «Единая Россия» ознакомились с состоянием площадки, проверили прочность креплений оборудования, оценили удобство расположения и доступность игрового комплекса для всех горожан.

Подводя итоги, участники выездной встречи отметили, что такие проекты повышают качество жизни людей, развивают городскую среду, их важно реализовывать и дальше.

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Благоустройство Дети Мытищи

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