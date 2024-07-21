Боевой путь Иван Кривошеев начал 3 сентября 1942 года в составе 865-го артиллерийского полка. Победу встретил в Праге.

За боевые заслуги его наградили орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также нагрудным знаком «Освободителю Донбасса».

«Иван Никитович - настоящая гордость Химок и всей России. Несмотря на почтенный возраст, он ведет активную социальную жизнь, принимает участие в патриотических акциях, уроках мужества для детей, пишет о событиях военных лет в стихотворной форме. Его жизненный путь - это пример мужества, стойкости и безграничной любви к Родине», - прокомментировал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Также депутат городского округа Химки Николай Томашов организовал для собравшихся спецпоказ фильма Федора Бондарчука «Сталинград».

«Сталинградская битва стала одной из самых кровопролитных в истории человечества, переломив ход Великой Отечественной войны. Мужество и героизм защитников города на Волге стали символом непоколебимой воли и любви к Родине. Проект „Химки. Успех в единстве поколений“ направлен на укрепление связи между поколениями и сохранение исторической памяти. В рамках проекта для химчан проводят различные историко-патриотические акции: лекции, круглые столы, встречи с участниками СВО и многое другое. Присоединиться может любой желающий», - сказал Николай Томашов.

Отметим, что сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны уделяют в Химках особое внимание. В округе работает уникальный виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». Он создан по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина.

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