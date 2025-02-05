Жителям Химок рассказали о чемпионке по конному спорту Нине Громовой

Нина Громова становилась чемпионом и призером по конкуру, троеборью и выездке, а также стала первой советской спортсменкой, напрямую участвовавшей в создании нормативной базы международного конного спорта, рассказал депутат окружного совета Руслан Шаипов.

Уникальным фактом из биографии Нины Громовой является то, что она стала единственной женщиной в Советском Союзе, которая в 1950 году на соревнованиях по троеборью установила рекорд в стипль-чезе, преодолев дистанцию в 6 тысяч метров за 7 минут 47,7 секунд.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил, что на территории Олимпийского учебно-спортивного центра функционирует спортивная школа по конному спорту.

«Воспитанники центра - поклонники таланта Нины Георгиевны - регулярно занимают лидирующие позиции на областных и всероссийских соревнованиях, а также являются членами сборных команд России и Московской области», - добавил Владислав Мирзонов.