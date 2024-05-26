26 мая 2024, 14:26

Жителям Химок оказали почти 220 тысяч услуг в МФЦ

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В МФЦ городского округа Химки с начала года поступило около 220 тысяч обращений. Из них более 80 тысяч были поданы очно.

Жители обращались за получением государственных и муниципальных услуг.

Наибольшее количество обращений, поступивших очно, было связано с постановкой на кадастровый учет движимого и недвижимого имущества; получением прописки по постоянному или временному месту жительства; регистрация, восстановление и подтверждение доступа в единой системе идентификации и аутентификации.

«В офисах Многофункционального центра можно получить 391 услугу федерального, регионального и муниципального уровней. Невероятно удобным является то, что все они предоставляются в одном месте», - подчеркнул депутат Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

Электронные обращения в Многофункциональном центре через портал госуслуг в основном были связаны с выдачей выписки из домовой книги, справок и иных документов, с осуществлением миграционного учёта, а также с выдачей, заменой и прекращением действия социальных карт жителя Московской области.

Прием заявителей в Химках осуществляется в 58 окнах приема и выдачи документов с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

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Химки Госуслуги МФЦ
26 мая 2024, 14:47
Участники «Активного долголетия» провели бал исторических танцев в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки в многофункциональном социальном комплексе «Восход» прошел бал «Вдохновение» для участников клуба «Активное долголетие». Участники клуба исполнили вальсы средних веков, полонез, марш Рима, Московскую кадриль и другие исторические танцы.

Бал стал отчетным мероприятием по завершению сезона танцевальной программы. Участники клуба ежедневно посещали тематические занятия на городских площадках.

«Для жителей старшего возраста в Химках мы организовали атмосферный исторический бал. Приятно видеть, как наши участники воодушевленно выступали и показывали результат проделанной работы. Ведь они на протяжении девяти месяцев усердно готовились к мероприятию», - отметила заведующий отделением активного долголетия Ольга Шляхтина.

Депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева подчеркнула, что клуб «Активное долголетие» при поддержке администрации предлагает жителям зрелого возраста различные мероприятия, включая экскурсии, концерты, творческие мастер-классы и спортивные занятия.

Подробную информацию можно получить на сайте http://dolgoletie.mosreg.ru в разделе «Активности», в мобильном приложении «Соцуслуги», а также в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» по телефону 8(495)572-25-33 или в клубе «Активное долголетие».

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Химки Активное долголетие
26 мая 2024, 14:14
Суперфинал чемпионата по баскетболу среди студентов провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки прошел суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. В турнире приняли участие лучшие женские и мужские команды России.

Решающие матчи провели в Баскетбольном центре «Химки».

В напряженном поединке со счетом 89:75 победителями главного приза - Кубка Лиги Белова - 2024 стали баскетболисты из Уральского федерального университета. Спортсмены из Екатеринбурга добились чемпионства впервые в истории турнира. Второе место завоевали студенты Московской государственной академии физической культуры. Бронзовым призером стала команда Санкт-Петербургского государственного университета промышленности и дизайна.

Среди женщин победительницами стали представительницы Владимирского государственного университета «Владимирские львицы». В финальном матче они со счетом 75:64 одолели соперниц из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Также по результатам турнира третье место заняла команда «УрФУ Сима-Ленд» Челябинского государственного университета.

«Очень приятно, что в этом году суперфинал проходит в Московской области. Это первый полноценный суперфинал в Подмосковье. Хочется поблагодарить правительство Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым, а также министерство физкультуры и спорта региона. Женский баскетбол уникален. Если мы говорим, что студенческий баскетбол -это самый искренний баскетбол, то женский - самый эмоциональный и насыщенный», - рассказал исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Крюков.

В этом игровом сезоне чемпионат разделен на три турнира: Кубок регионов, Кубок Ассоциации студенческого баскетбола и Кубок Белова. Турнир впервые проводится в Московской области. Церемония передачи Подмосковью права проведения суперфинала 2024 состоялась на ХI международном форуме «Россия - спортивная держава» в Перми.

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Химки Баскетбол Студенты
26 мая 2024, 14:10
Сотрудники Комлесхоза Подмосковья провели 71 патрулирование 25 мая
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Сотрудники Комитета лесного хозяйства провели 71 патрулирование на территории Московской области 25 мая. Они выявили свыше 30 нарушений правил пожарной безопасности.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов подчеркнул, что всего было выявлено 32 нарушения лесного законодательства.

«В том числе 12 нарушений за въезд транспорта в леса», - добавил Агулов.

Нарушения требований пожарной безопасности могут привести к опасным последствиям. Например, случай романтического завтрака влюбленной пары с палаткой и шашлыком у озера Черное в городском округе Щелково закончился составлением протокола по статье 8.32 КоАП. Им выписали штраф в размере 60 тысяч рублей.

Комлесхоз напоминает, что с 1 апреля в подмосковных лесах объявлен пожароопасный сезон, а с 24 по 27 мая из-за установления IV класса пожарной опасности на территории определенных лесничеств введены ограничения на пребывание граждан в лесах. В это время действуют дополнительные требования пожарной безопасности.

В случае поджога, который привел к лесному пожару, граждане могут понести административную и уголовную ответственность, включая штрафы и лишение свободы.

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Штрафы Пожары Лесные пожары Правила
26 мая 2024, 13:15
Баскетболисты из Люберец стали серебряными призерами суперфинала АСБ
министерство физической культуры и спорта Московской области
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Команда МГАФК из поселка Малаховка городского округа Люберцы заняла второе место в ходе суперфинала чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В решающем поединке сошлись подмосковные баскетболисты и представители команды УрФУ из Екатеринбурга, где последние одержали победу.

Суперкубок чемпионата АСБ разыграли на площадке баскетбольного центра в Химках. Игрой открытием стал «Матч друзей», где сборные АСБ и Министерства физической культуры и спорта Подмосковья сыграли вничью.

Во время торжественной церемонии открытия игр министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов зачитал приветствие губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Пусть эта игра принесет вам радость, запоминающиеся моменты и станет новым важным шагом к покорению спортивных вершин. Вперед - к победе!» - подчеркивалось в тексте письма.

Лучшим игроком соревнований признан Александр Мурза из команды УрФУ. В символическую пятерку турнира также вошли игроки различных команд. Специальный приз «За чемпионский дух» ушел к игроку УрФУ Игорю Бурику.

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Спортсмены Химки

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