Жителям Химок оказали почти 220 тысяч услуг в МФЦ

Жители обращались за получением государственных и муниципальных услуг.

Наибольшее количество обращений, поступивших очно, было связано с постановкой на кадастровый учет движимого и недвижимого имущества; получением прописки по постоянному или временному месту жительства; регистрация, восстановление и подтверждение доступа в единой системе идентификации и аутентификации.

«В офисах Многофункционального центра можно получить 391 услугу федерального, регионального и муниципального уровней. Невероятно удобным является то, что все они предоставляются в одном месте», - подчеркнул депутат Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

Электронные обращения в Многофункциональном центре через портал госуслуг в основном были связаны с выдачей выписки из домовой книги, справок и иных документов, с осуществлением миграционного учёта, а также с выдачей, заменой и прекращением действия социальных карт жителя Московской области.

Прием заявителей в Химках осуществляется в 58 окнах приема и выдачи документов с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

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