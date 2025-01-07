Жителям Химок напомнили правила поведения вблизи железнодорожных путей
На железнодорожной станции «Химки» прошла акция «Сохрани себе жизнь». Жителям и гостям округа напомнили правила поведения вблизи движения железнодорожного транспорта и раздали информационные листовки.
Работники отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям администрации городского округа Химки побеседовали с горожанами о правилах поведения на железнодорожных платформах и переходах. Посетителям станции «Химки» напомнили о смертельных рисках при пересечении путей в несанкционированных местах, а также о штрафах при нарушении правил безопасности.
Напомним, что в Химках в 2024 году организовали свыше 50 рейдов «Сохрани себе жизнь». Участниками акции стали специалисты отдела транспорта и связи, депутаты, волонтеры, а также активисты местного отделения партии «Единая Россия».