07 января 2025, 14:33

Жителям Химок напомнили правила поведения вблизи железнодорожных путей

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На железнодорожной станции «Химки» прошла акция «Сохрани себе жизнь». Жителям и гостям округа напомнили правила поведения вблизи движения железнодорожного транспорта и раздали информационные листовки.

Работники отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям администрации городского округа Химки побеседовали с горожанами о правилах поведения на железнодорожных платформах и переходах. Посетителям станции «Химки» напомнили о смертельных рисках при пересечении путей в несанкционированных местах, а также о штрафах при нарушении правил безопасности.

Напомним, что в Химках в 2024 году организовали свыше 50 рейдов «Сохрани себе жизнь». Участниками акции стали специалисты отдела транспорта и связи, депутаты, волонтеры, а также активисты местного отделения партии «Единая Россия».

РЖД Химки
07 января 2025, 12:08
Самые опасные методы лечения похмелья назвали в Подмосковье
Медиасток.рф
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Похмелье — тема, вокруг которой ходит множество мифов. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что ни в коем случае нельзя делать при этом синдроме.

«Основное правило - не навредить и без того ослабшему организму, который отчаянно борется с продуктами распада алкоголя. Если после выпитого накануне вы не очень хорошо себя чувствуете - это плохо, значит вы себя неплохо отравили алкоголем. Самый лучший способ прийти в себя - отдохнуть, выспаться, пить больше воды, травяного чая, морса, прогуляться на свежем воздухе и ни в коем случае не „лечить подобное подобным“», - уточнил врач.

Холдин подчеркнул, что мнение, будто небольшая доза алкоголя во время похмелья помогает в борьбе с недугом - миф. Наркологи выступают против этого метода, так как алкоголь не дает облегчения и еще больше нагружает ослабленный организм.

«Также не стоит пить энергетики и кофе в попытках взбодриться. Если говорить о питании, то можно съесть горячий суп, теплую густую кашу, фрукты, овощи», - заключил врач.

Холдин также обратил внимание, что во время употребления алкоголя и после не стоит париться в бане или сауне - это приведет к излишней нагрузке на сердце.

Здравоохранение
06 января 2025, 22:57
Ледовое шоу Ильи Авербуха прошло в Ленинском округе
Полина Абраменко
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На катке поселка Мисайлово прошло ледовое гала-шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха. Открытие представления началось с торжественной речи главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Мне очень приятно здесь находиться и иметь возможность каждому из вас передать этот подарок от нашего губернатора. Я уверен, что ребята из команды Ильи Авербуха покажут вам выступления, которые точно понравятся всем здесь присутствующим», - подчеркнул Каторов.

В шоу приняли участие чемпионы и звезды фигурного катания - они показали все тонкости искусства танцев на льду. Зрители особенно отметили мастерство танцоров и уникальность номеров. Напомним, что новогодние спектакли на льду со знаменитыми фигуристами проводят в Ленинском округе при поддержке губернатора Андрея Воробьева уже четвертый год.

Илья Авербух Ленинский округ
06 января 2025, 21:57
Рождественские богослужения пройдут в храмах Лобни в ночь с 6 на 7 января
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В Лобне в ночь с 6 на 7 января, а также 7 января утром проведут Рождественские службы. Жителей и гостей округа приглашают посетить праздничные литургии, которые пройдут в местных храмах.

Рождественские богослужения состоятся 6 января в 23:00 и 7 января в 09:00 в Храме Спаса Нерукотворного Образа на улице Киово, дом № 25А, 7 января в 00:00 и в 09:00 в Храме Филарета Московского на улице Калинина, дом № 11, 7 января в 00:00 и в 09:00 в Храме блаженной Матроны Московской при Лобненской городской больнице на улица Борисова, дом № 15, 7 января в 00:00 и в 09:00 в Храме священномученика Серафима Чичагова на улице Катюшки, дом № 62А, 7 января в 00:00 в Храме Архангела Михаила на Красной Поляне на улице Лейтенанта Бойко, дом № 41А, 7 января в 00:00 в Храме иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в микрорайоне Луговая на Полевой улице, дом № 7А.

Жители и гости округа, которые не смогут присутствовать на ночном богослужении, посетят литургию утром.

Праздники Лобня Православное рождество
06 января 2025, 18:36
Рождественский турнир по настольному теннису прошел в Подольске
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В Подольске состоялся рождественский турнир по настольному теннису, объединивший 50 юных спортсменов из всех спортивных школ округа. Соревнования проходили в спортивном зале школы «Космос», расположенном во Дворце культуры «Октябрь».

Среди юношей 2006 года рождения и младше победителем стал Савва Рогатнев, второе место занял Андрей Шумилин, а третье - Руслан Шафиев. В категории девушек того же возраста первое место завоевала Анастасия Пахомова, серебро досталось Александре Федоровичевой, а бронза - Таисии Алай.

Победителям и призерам турнира вручили грамоты и сладкие подарки. Тренер-преподаватель по настольному теннису школы «Космос» Татьяна Застрешкина отметила, что этот вид спорта помогает развивать координацию, ловкость, укрепляет здоровье и воспитывает дисциплину у детей.

Напомним, в декабре 2024 года, в спортивном зале ДК «Октябрь» прошли финальные турниры клуба настольного тенниса TTPodolsk. В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена из Подмосковья и Москвы.

Спортсмены Подольск

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