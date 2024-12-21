21 декабря 2024, 10:02

Жителям Химок напомнили правила использования пиротехники

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Правила пожарной безопасности напомнили жителям Химок. Специалисты провели профилактическую беседу с продавцами пиротехники у торгового центра «Лига» и раздали прохожим тематические буклеты.

Государственный инспектор городского округа Химки по пожарному надзору Федор Торопцев и заместитель главного государственного инспектора городского округа Химки по пожарному надзору Николай Григорьев напомнили продавцам праздничных салютов о правилах реализации. Запуск фейерверка в соответствии с правилами пожарной безопасности завершил мероприятие.

Жителям Химок во время рейда раздали листовки, содержащие необходимую для запуска салютов информацию. Помимо этого, покупателям напомнили, что приобретать пиротехнику необходимо только в сертифицированных точках, обращая внимания на срок годности. Специалисты обратили внимание жителей Химок, что в месте запуска не должно быть построек и деревьев в радиусе 100 метров, а зрители могут расположиться только на расстоянии 35-50 метров. Учитывать стоит и погодные условия.

Праздники Химки Правила
21 декабря 2024, 10:01
Баскетбольный клуб «Химки» обыграл команду из Иркутска
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Баскетболисты из Химок встретились на домашней арене с командой «Иркут». Матч очередного тура Суперлиги закончился со счетом 86:75 в пользу местного клуба.

Игра началась напряженно: гости недалеко отставали от «Химок». Атаки соперника удалось сдержать во второй четверти игры. Ребята увеличили отрыв. Перерыв немного расслабил местных баскетболистов, однако контроль удалось сохранить вплоть до конца встречи. Итоговый счет - 86:75.

Самыми результативными игроками матча стали Илья Сорокин, Федор Ключников, Кирилл Попов, Дмитрий Коршаков и Александр Мальцев.

Баскетбольный клуб «Химки» после трех побед подряд занял пятое место в турнирной таблице с 23 очками.

Следующий матч местной команды пройдет на выезде в Сургуте. Химчане сыграют 22 декабря против команды «Университет-Югра». Онлайн-трансляция будет доступна на официальном сайте клуба.

Спортсмены Химки Баскетбол
21 декабря 2024, 09:55
Вечер памяти советского композитора Владимира Шаинского прошел в Химках
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Память великого советского и российского композитора Владимира Шаинского почтили жители Химок. Мероприятие провели в Центральной детской школе искусств.

Песни Владимира Шаинского знакомы каждому. Легендарные композиции с детства учат нас дружбе и любви.

«Творчество Владимира Шаинского особо ценилось за возможность объединять людей, нести позитивные и патриотические идеи. Его вклад в отечественную культуру стал примером того, как искусство может влиять на воспитание гражданских и нравственных ценностей», - рассказала директор Центральной школы искусств Инна Монастырская.

Присутствующим на вечере памяти рассказали о жизни и творчестве композитора. Интересную лекцию провел лауреат премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» Антон Клименков.

Помимо этого, жители насладились песнями, автором которых является Владимир Шаинский. Исполнили композиции преподаватель школы по классу «Труба» Александр Козлов, а также ученицы Анжела Катуннцева и Людмила Бормусова. Их наставником и педагогом является Татьяна Духина.

«Память о выдающихся личностях помогает воспитывать патриотизм, уважение к истории и культуре своей Родины. Это особенно актуально в условиях специальной военной операции, когда важно объединять общество вокруг общих ценностей и воспитывать в молодежи чувство национальной гордости и ответственности за будущее своей страны», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений».

Химки Музыка История
21 декабря 2024, 09:52
Презентация литературно-публицистического журнала прошла в Балашихе
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Презентация 65-го номера журнала «Балашиха: Голоса сердец» прошла в Центральной библиотеке имени Тютчева. На мероприятие пригласили участников клуба «Активное долголетие» и руководителя фракции «Единая Россия» Геннадия Попова.

Презентация 65-го номера журнала прошла в рамках партийного проекта «Старшее поколение». Геннадий Попов поздравил всех с выходом очередного издания и подчеркнул, что Балашиха богата талантами.

«Поздравил участников вечера с выходом в свет очередного номера журнала. Пожелал творческих открытий, вдохновения и процветания в наступающем году», - рассказал Геннадий Попов.

Участники презентации познакомились с наполнением журнала. Событие направлено на то, чтобы укрепить связи между поколениями.

Балашиха
21 декабря 2024, 09:52
Открытая тренировка по бейсболу прошла в Балашихе
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В Балашихе прошла открытая тренировка по бейсболу в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Ее организовала член фракции и координатор проекта Марина Жирнова.

Родители побывали на тренировке по бейсболу и посмотрели на то, как занимаются их дети. Они поговорили с тренером, задали вопросы по физической подготовке и узнали, как занятия влияют на спортсменов, в том числе на девочек.

«Тренер-преподаватель высшей категории Юрий Бакалец подробно ответил на все заданные вопросы, описал методику тренировок, акцентируя внимание на безопасности и правильной технике выполнения упражнений. Он также разъяснил, что упор делается на функциональную подготовку, которая не только укрепляет мышцы, но и улучшает гибкость, координацию и баланс», - сказала Марина Жирнова.

Занятия по бейсболу благотворно влияют на подрастающий организм, заключил тренер. Родители убедились, что занятия по бейсболу в спортивной школе «Метеор» - путь к спортивным вершинам и здоровью.

Организаторы проекта «Крепкая семья» отметили, что подобные тренировки будут проводить дальше, чтобы сформировать доверительные отношения между родителями и тренерским составом.

Дети Семья Балашиха

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