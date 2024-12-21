Жителям Химок напомнили правила использования пиротехники

Государственный инспектор городского округа Химки по пожарному надзору Федор Торопцев и заместитель главного государственного инспектора городского округа Химки по пожарному надзору Николай Григорьев напомнили продавцам праздничных салютов о правилах реализации. Запуск фейерверка в соответствии с правилами пожарной безопасности завершил мероприятие.

Жителям Химок во время рейда раздали листовки, содержащие необходимую для запуска салютов информацию. Помимо этого, покупателям напомнили, что приобретать пиротехнику необходимо только в сертифицированных точках, обращая внимания на срок годности. Специалисты обратили внимание жителей Химок, что в месте запуска не должно быть построек и деревьев в радиусе 100 метров, а зрители могут расположиться только на расстоянии 35-50 метров. Учитывать стоит и погодные условия.