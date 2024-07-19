19 июля 2024, 13:33

Жителям Химок напомнили о правилах оформления карты болельщика на матчи РПЛ

Администрация Химки г.о.
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Специалисты «Арены Химки» напомнили жителям округа о необходимости оформления карты болельщика. Футбольным фанатам посоветовали подать заявку на портале Госуслуг, чтобы получить возможность покупки билетов и абонементов на матчи Российской Премьер-Лиги.

Оформить карту болельщика граждане могут в ближайшем центре «Мои документы», для этого потребуются паспорт и аккаунт на Госуслугах. Документ будет доступен в электронном виде в личном кабинете госпортала. Пройти на матч жители смогут по QR-коду после покупки билета. Пользоваться чужим QR-кодом запрещено.

Детям до 14-ти лет получить карту должны помочь родители или опекуны. Необходимо принести в центр «Мои документы» оригинал свидетельства о рождении или привести самого ребенка.

Отметим, что электронная карта болельщика действует на стадионах 16 клубов Российской Премьер-Лиги.

Первый матч сезона пройдет 21 июля в 20:00 на стадионе «Арена Химки». Купить билеты можно на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Российская Премьер-Лига Футбол
19 июля 2024, 14:17
Пассажирам «Мострансавто» напомнили правила перевозки спортинвентаря
АО "Мострансавто"
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Компания «Мострансавто» напомнила жителям правила перевозки спортивного инвентаря в автобусах. Некоторое снаряжение можно брать с собой бесплатно, а за некоторое придется доплатить.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, любители активного образа жизни могут бесплатно переводить с собой инвентарь, размер которого не превышает 120 сантиметров. Это может быть самокат, ролики или скейтборд. За провоз более крупных предметов нужно будет доплатить, при этом их размер не должен превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза спортивного инвентаря в городских автобусах составляет 54 рубля, в пригородных - от 54 до 162 рублей.

«Водитель может отказать пассажиру в перевозке снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса. Также спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров», - добавили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
19 июля 2024, 13:43
Подмосковный пловец выиграл серебро на всероссийских соревнованиях
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Спортсмен из Подмосковья получил серебряную медаль на первом этапе Кубка России по плаванию на открытой воде. Он занял второе место в заплыве на дистанции пять километров, уступив сопернику из Удмуртии.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, награда стала второй в копилке Кирилла Беляева. Ранее он стал лучшим на дистанции 10 километров.

Всего в соревнованиях участвовали 100 человек из разных регионов России.

«В прошлом году он был триумфатором Кубка России: завоевал бронзу в старте на 10 километров, серебро в заплыве на пять километров первого этапа соревнований, а на втором стал дважды бронзовым призером на этих же дистанциях», - добавили в министерстве.

Турнир прошел с 16 по 18 июля в Москве на гребном канале в Крылатском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции стадиона «Авангард» в Коломне. Его откроют после ремонта к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
19 июля 2024, 13:38
Центр помощи семье и детям в деревне Голубое получил президентский грант
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Проект Центра помощи семье и детям «Растим вместе» в деревне Голубое под Солнечногорском стал победителем и получил финансирование из Фонда президентских грантов. Благодаря этому до лета 2025 года порядка 90 женщин, находящихся в кризисной ситуации, получат психологическую и социальную помощь.

Проект центра «Растим вместе» призван поддержать беременных женщин и женщин с детьми, малоимущие и многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им не только предоставят временный приют со всем необходимым для жизни, но и окажут психологическую помощь. В центре есть все условия для духовного восстановления и социальной адаптации.

«Команда проекта надеется, что благодаря нашим усилиям и работе со специалистами беременные женщины и женщины с детьми до семи лет смогут стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, улучшить психическое здоровье, оформить полный комплект документов для обретения законных прав в обществе, а также найти духовные силы для самостоятельной жизни в новых условиях», - рассказали в Центре помощи семье и детям «Растим вместе».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Солнечногорск Женщины
19 июля 2024, 13:33
Фестиваль йоги пройдет в Орехово-Зуеве 21 июля
Парк 30-летия Победы, Орехово-Зуево
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Фестиваль йоги проведут в парке 30-летия Победы в городском округе Орехово-Зуево 21 июля. Событие организованно при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Участников фестиваля ждет насыщенная программа, включающая различные виды йоги. На фестивале планируют провести занятия с опытными инструкторами, которые помогут расширить знания в физическом и духовном плане.

Кроме того, посетителям предложат разнообразные виды массажа, сеансы гвоздестояния, телесные и вокальные практики, танцевальные выступления, а также мастер-классы. Для детей будут доступны шоу мыльных пузырей и спортивные занятия.

На фестивале будет также работать магазин ручной работы, где посетители смогут приобрести уникальные изделия местных мастеров. Дополнительно, гости фестиваля смогут принять участие в розыгрыше призов от спонсоров.

Начало мероприятия в 15:00, вход свободный. Дополнительная информация доступна главном туристическом портале Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Орехово-Зуево Парки

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