Жителям Электростали сделают перерасчет за отопление и воду из-за сбоев в котельной «Восточная»

В Министерстве энергетики Подмосковья подтвердили, что перерасчет сделают за все дни в ноябре, когда люди получали тепло и горячую воду с перебоями. Все сделают автоматически, жителям не нужно никуда ходить и писать заявления.

Сейчас на котельной «Восточная» перестраивают гидравлический и температурный режимы работы, что позволит высвободить два теплообменника для прочистки. Специалисты промоют их фосфорной кислотой.

Температура в домах жителей постепенно растет. В ближайшее время абоненты будут получать ресурс надлежащего качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о контроле за обращениями по отоплению в регионе.

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