Жителям частных домов Подмосковья напомнили правила пожарной безопасности

Начальник территориального управления № 12 Сергей Агачев рассказал, что такие мероприятия позволяют снизить риски возникновения пожаров и других происшествий во время эксплуатации отопительных приборов. Во время рейдов жителям рассказали о частых причинах пожаров и объяснили, что делать в случае угрозы.

«В ходе рейдов работники противопожарно-спасательной службы разъяснили жителям округа требования пожарной безопасности в быту, обратив их внимание на то, что основными причинами возгораний в жилом секторе в осенне-зимний период являются неправильная эксплуатация газового оборудования и печного отопления, неисправная электропроводка и неосторожное обращение с огнем. Спасатели напомнили жителям частных домов о том, что нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям», - сказал он.

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