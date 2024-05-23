Жителям Балашихи рассказали о постановке земельных участков на учет
Жителям микрорайона Новое Измайлово в Балашихе рассказали о межевании и постановке земельных участков на учет. Эти вопросы подняли на встрече горожан с представителями администрации.
Заместители главы Балашихи провели встречу с жителями микрорайона Новое Измайлово. Дмитрий Варнавский, Максим Сидоркин и Евгения Сирота ответили на вопросы населения. Встреча проходила в здании школы № 20 на Горенском бульваре, 2. Главными темами, которые волновали жителей, стали постановка земельных участков на кадастровый учет и межевание. Жильцы Нового Измайлова предложили альтернативные варианты межевания земель.
Также жители смогли задать вопросы представителям профильных управлений администрации. Подобные встречи проходят регулярно в разных микрорайонах округа.
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