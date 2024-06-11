Жителям Балашихи представили варианты реконструкции Щелковского шоссе

В ходе встречи заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик показал жителям примеры реконструкции Щелковского шоссе.

«Это федеральная трасса. У неё есть свои нюансы, закон един для всех. Была история, когда предлагался вариант северного дублера Щелковского шоссе. Мы не смогли там пройти, от этого варианта отказались. Такая же судьба была и у южного дублера. Сейчас в планах нет ни проектирования, ни строительства. Средства на это федеральным бюджетом не выделялись. Чтобы не было дальнейших споров, мы отменили все документы по планировке территорий. Мы ставим здесь точку. От нашего губернатора Андрея Воробьева мы получили поручение подумать о возможных перспективах этого вопроса», - сказал заместитель председателя правительства МО - министр транспорта и дорожной инфраструктуры МО Алексей Гержик.

К обсуждению вопросов по видеосвязи подключился заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Тюрин. Он отметил, что документ об отмене строительства трассы-дублера подписали в марте этого года.

«Ранее утвержденный Росавтодором проект планировки дублера шоссе вызвал массу вопросов у наших жителей. Губернатором Московской области Андреем Воробьевым было принято решение о невозможности реализации данного варианта дублера шоссе в связи с тем, что он затрагивал большое количество наших жилых микрорайонов и лесопарковых пространств. Сегодня совместно с инициативной группой жителей и министерством транспорта и министерством экологии Московской области прорабатывается вопрос реконструкции Щелковского шоссе в существующем створе», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В феврале этого года глава Балашихи уже встречался с жителями во Дворце культуры и объявил об отмене спорного проекта, по которому планируемая трасса должна была пройти через городские парки и жилые районы.

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