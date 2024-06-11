11 июня 2024, 16:48

Жителям Балашихи представили варианты реконструкции Щелковского шоссе

Пресс-служба администрации Балашихи
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Жителям показали варианты реконструкции Щелковского шоссе. Представители администрации Балашихи встретились с инициативными гражданами и обсудили варианты транспортной развязки.

В ходе встречи заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик показал жителям примеры реконструкции Щелковского шоссе.

«Это федеральная трасса. У неё есть свои нюансы, закон един для всех. Была история, когда предлагался вариант северного дублера Щелковского шоссе. Мы не смогли там пройти, от этого варианта отказались. Такая же судьба была и у южного дублера. Сейчас в планах нет ни проектирования, ни строительства. Средства на это федеральным бюджетом не выделялись. Чтобы не было дальнейших споров, мы отменили все документы по планировке территорий. Мы ставим здесь точку. От нашего губернатора Андрея Воробьева мы получили поручение подумать о возможных перспективах этого вопроса», - сказал заместитель председателя правительства МО - министр транспорта и дорожной инфраструктуры МО Алексей Гержик.

К обсуждению вопросов по видеосвязи подключился заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Тюрин. Он отметил, что документ об отмене строительства трассы-дублера подписали в марте этого года.

«Ранее утвержденный Росавтодором проект планировки дублера шоссе вызвал массу вопросов у наших жителей. Губернатором Московской области Андреем Воробьевым было принято решение о невозможности реализации данного варианта дублера шоссе в связи с тем, что он затрагивал большое количество наших жилых микрорайонов и лесопарковых пространств. Сегодня совместно с инициативной группой жителей и министерством транспорта и министерством экологии Московской области прорабатывается вопрос реконструкции Щелковского шоссе в существующем створе», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В феврале этого года глава Балашихи уже встречался с жителями во Дворце культуры и объявил об отмене спорного проекта, по которому планируемая трасса должна была пройти через городские парки и жилые районы.

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Балашиха
11 июня 2024, 17:37
Соцработников наградили за труд в Доме правительства Московской области
Министерство социального развития Подмосковья
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Соцработников Подмосковья отметили высокими наградами за их самоотверженный труд и профессионализм. Торжественное мероприятие прошло в Доме правительства Московской области.

«Ежедневно соцработники отдают частичку тепла, доброты и заботы тем, кто в этом нуждается: это старики, инвалиды, дети, которые находятся в трудной ситуации, а также семьи участников СВО и те, кому нужна помощь», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в свою очередь отметила, что многие социальные координаторы фонда также имеют опыт работы в службах социальной помощи.

«Среди наших социальных координаторов фонда - более 300 ветеранов СВО и свыше сотни мам и жен героев. Они как никто другой способны находить самые нужные слова поддержки в сложных ситуациях», - пояснила Цивилева.

В ведомстве отметили, что в регионе работают более 15 тысяч социальных работников, которые ежедневно помогают двум миллионам пожилых жителей, 400 тысячам инвалидов и более 1,5 миллионам семей с детьми.

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Праздники Награды Семья
11 июня 2024, 17:37
Проект «Умные каникулы» объединил почти 7000 учащихся Богородского округа
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Проект «Умные каникулы — 2024» стартовал в 13 центрах образования Богородского округа. Он объединил почти 7000 учащихся.

«Умные каникулы» - это летнее обучение в новом формате. Дети продолжают ходить в школу, но вместо привычных уроков за партой для школьников организуют занятия на свежем воздухе, образовательные экскурсии. Как и во время учебного года, для детей предусмотрено питание. В течение июня под руководством педагогов они разрабатывают проекты, проводят исследования, посещают научные интересные места. Это активный и полезный отдых для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов.

Проект впервые был запущен в 2022 году. По мнению организаторов, «Умные каникулы» формируют ценности, мировоззрение, гражданскую позицию подрастающего поколения, повышает адаптацию к социальным и технологическим переменам. Помогает найти и поддержать таланты. Лето, каникулы и развитие - идеальное сочетание для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Богородский
11 июня 2024, 17:35
Подмосковным дачникам напомнили об опасности шершней и ос
Ульянов А.И.
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Шершни и осы могут поселиться на дачах — в домах, сараях и среди кустарников. Минэкологии Подмосковья напомнило правила борьбы с насекомыми.

Энтомологи утверждают, что насекомые никогда не нападают первыми, однако, они могут ужалить, заметив опасность.В Минэкологии отметили, что рядом с шершнями и осами не следует размахивать руками. Лучшее решение - постоять спокойно рядом и не приближаться.

Если насекомое залетело в помещение, необходимо пошире открыть окно, ограничив пролет в другие части дома. Если шершни или осы свили гнездо на дачном участке, необходимо предоставить дело по его ликвидации специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Правила Экология Насекомые
11 июня 2024, 17:21
Больницу в волоколамском селе Осташево отремонтируют к концу года
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Главный корпус Волоколамской центральной больницы отремонтируют в селе Осташево. Готовность работ уже превысила 70%.

Как рассказали в региональном Минстрое, работы проводят по госпрограмме. Сейчас на объекте трудятся 25 человек.

«На площадке 25 рабочих. В настоящий момент в здании трехэтажного корпуса ведутся устройство каркаса и вентилируемого фасада, прокладка инженерных сетей», - добавили в ведомстве.

Здание больницы построили в 1969 году, его площадь составляет 3,8 тысячи квадратных метров. К отделению прикреплено более 4,2 тысячи человек, на время ремонта их принимают во взрослой поликлинике в Волоколамске.

Завершить работы планируют до конца года.

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Правила Экология Насекомые

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