Жителям Балашихи напомнили правила перевозки детей в автомобиле

Сотрудники ДПС Отдела Госавтоинспекции в Балашихе провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок - пассажир». Было проверено 58 автомобилей и выявлено одно нарушение.

Цель данного мероприятия заключалась в выявлении и пресечении случаев перевозки детей без использования детских удерживающих устройств. В ходе акции было проверено 58 автомобилей и выявлено одно нарушение.

Сотрудники Госавтоинспекции подчеркивают важность приучения детей к использованию автокресел с раннего возраста. Это поможет им понять, что автокресло является обязательным атрибутом во время поездки. Рекомендуется выбирать автокресла совместно с детьми, чтобы обеспечить их комфорт и безопасность. Ребенок должен быть плотно зафиксирован, но при этом лямки кресла не должны вызывать дискомфорт.

Автоинспекторы напоминают, что необходимо контролировать скорость, избегать резких и необдуманных маневров.