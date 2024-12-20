Жителям Балашихи напомнили правила безопасности на дорогах

Отделение для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения Солнечногорской больницы стало лидером среди сосудистых центров Московской области. Оно заняло первое место в рейтинге, составленном региональным министерством здравоохранения.

Каждый день врачи отделения оказывают помощь пациентам с неврологическими и сосудистыми заболеваниями, включая случаи обширных инсультов. Отделение располагает 50 койками, а также девятью местами в блоке интенсивной терапии, куда поступают пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Для лечения таких больных по показаниям проводят тромболизис.

«При поступлении пациента мы всегда оцениваем возможность проведения тромболитической терапии. Это высокоэффективная помощь при ишемическом инсульте, которая позволяет восстановить кровоток в пораженном сосуде и предотвратить необратимые изменения в тканях мозга», - рассказала заведующая отделением Гульнарат Алиева.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева отметила, что рейтинг оценивает такие ключевые показатели, как снижение общей смертности и увеличение продолжительности жизни населения. Она также поблагодарила врачей за их профессионализм, подчеркнув, что они ежегодно спасают и ставят на ноги тысячи людей.

Отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения открыли в Солнечногорской больнице в 2014 году. С тех пор здесь ежегодно принимают более 1600 пациентов.

Отметим, что с июня по сентябрь в Солнечногорскую больницу поступило новое современное оборудование для психологической коррекции состояния пациентов с нарушениями мозгового кровообращения, а также тренажер для реабилитации кистей рук после инсультов.