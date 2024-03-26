Жителям Балашихи напомнили о мерах поддержки молодых врачей

Как рассказали в администрации округа, молодой специалист может получить единовременную выплату в размере 229 885 рублей, ежемесячную губернаторскую доплату для участковых педиатров и терапевтов до 32 тысяч рублей, компенсацию на аренду жилья 20 тысяч рублей, а также медик может воспользоваться льготной ипотекой и другими мерами поддержки.

Так, в поликлинику № 16 работает молодой терапевт Анастасия Босхомджиева. Она переехала в Подмосковье из Астрахани.

«Еще учась в медвузе, у меня появилась мечта - выучиться на акушера-гинеколога, чтобы лечить пациенток всех возрастов от различных женских недугов. Переехав в подмосковную Балашиху, поняла, что приблизилась к своей мечте, ведь в медучреждении можно получить направление на целевое обучение в ординатуре», - поделилась девушка.

Благодаря системы поддержки медиков Анастасия сможет получить направление на целевое обучение в ординатуре.

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