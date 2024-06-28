Жителя Воскресенска наградили за помощь при устранении последствий урагана

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Константин Логинов проявил свое геройство и неравнодушие, когда во время сильного ветра на участке автодороги Хорлово-Фосфоритный упали деревья, перекрыв проезд. Не дожидаясь прибытия спасательных служб, юноша самостоятельно начал разгребать завалы, тем самым значительно облегчив работу прибывших позже спасателей.

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов, вручивший награду, отметил высокую социальную ответственность и поступок Константина как пример для подражания молодежи.

Событие вызвало широкий резонанс среди жителей округа, подтвердив, что даже один человек может сделать значимый вклад в общественную безопасность и благополучие.

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